ATP w Monte Carlo. Hubert Hurkacz się nie zatrzymuje! Pewne zwycięstwo i awans

Hubert Hurkacz się nie zatrzymuje. Właśnie zameldował się w 1/8 turnieju ATP w Monte Carlo, pokonując be straty seta Węgra Fabiana Marozsana. W poprzedniej rundzie "Hubi" wyeliminował Włocha Luciano Darderiego. Tam jednak konieczne było rozegranie trzech setów. Ostatecznie Polak wygrał 7:6(4), 5:7, 6:1. Było to pierwsze zwycięstwo polskiego tenisisty po serii siedmiu porażek.

Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów

- powiedział Hubert Hurkacz na przesłanym "Super Expressowi" przez jego zespół nagraniu.

Dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię. Sporo czasu spędziliśmy na treningach. Chciałem wam podziękować za super wsparcie. Dużo to dla mnie znaczy

- dodał polski tenisista, zwracając się do swoich fanów.

Mierzący 196 cm Hubert Hurkacz w swojej karierze wygrał osiem turniejów. Jego największym sukcesem jednak było dotarcie do półfinału Wimbledonu w 2021 roku. Najwyżej w rankingu ATP "Hubi" plasował się na szóstym miejscu.

