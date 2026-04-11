Billie Jean King Cup - Polki przegrały z Ukrainkami i nie zagrają w turnieju finałowym

Polki przegrały z Ukrainą w Billie Jean King Cup, kończąc marzenia o finale.

Decydujący mecz deblowy zakończył się porażką po zaciętej walce.

Pomimo wsparcia kibiców, Polki nie wykorzystały swoich szans.

Ukrainki po piątkowych pojedynkach potrzebowały jednego zwycięstwa, by wygrać całe spotkanie. Kapitan polskiej reprezentacji Dawid Celt zapowiadał, że jego zawodniczki zrobią wszystko, by pozostać w grze jak najdłużej.

Początkowo deblową partnerką Mai Chwalińskiej w starciu z ukraińskimi bliźniaczkami miała być Katarzyna Kawa, ale ostatecznie została zastąpiona przez Martynę Kubkę.

Pierwszego seta Ukrainki rozpoczęły od prowadzenia 2:0, kolejne trzy wygrały biało-czerwone i to rywalki musiały później odrabiać straty. Kibice obejrzeli wiele ciekawych, długich wymian piłki, akcji przy siatce. Obie pary dostały solidne wsparcie w trybun, jako że ukraińskich fanów też było dużo. Przy stanie 5:4 Polki nie wykorzystały swoich szans na „zamknięcie” seta. Rywalki wyrównały, a krótko potem cieszyły się z rozstrzygnięcia tej partii.

Druga przyniosła jeszcze większą dawkę emocji. Biało-czerwone znów prowadziły 5:4, potem – przy stanie 5:6 – Ukrainki miały piłkę meczową, ale o wszystkim decydował tie-break, wygrany przez Chwalińską i Kubkę 7-4. Po przerwie rozegrany został trzeci set, w którym było najwięcej skrótów, gry przy siatce, ale i prostych błędów. Widzowie musieli polegać na komunikatach sędziego, bo zawiódł telebim pokazujący aktualny wynik. Lepsze okazały się siostry Kiczenok, które zapewniły swojej reprezentacji decydujący, trzeci punkt w spotkaniu.

Stawką spotkania w Gliwicach był awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się 21-27 września w chińskim Shenzhen. Mecz został rozegrany w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami. Biało-czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie. Dwa lata temu w półfinale uległy Włoszkom, które później wygrały imprezę w Maladze.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie