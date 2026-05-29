Podejrzeliśmy, jak Iga Świątek zachowuje się przed meczem z Magdą Linette! Daria Abramowicz w tym uczestniczy

Iga Świętek przed meczem z Magdą Linette. Jest też Daria Abramowicz

Iga Świątek nie może sobie pozwolić na zlekceważenie Magdy Linette. W tym roku już raz 34-letnia zawodniczka ograła młodszą koleżankę z Polski. Miało to miejsce w marcu podczas turnieju WTA Miami. Od tego czasu jednak sporo zmieniło się u Igi Świątek. Przede wszystkim Raszynianka ma nowego trenera - Hiszpana Francisco Roiga, Do tego, wydaje się, że powoli odzyskuje formę, do której nas przez lata przyzwyczaiła. Podczas tegorocznego Roland Garros nasza najlepsza tenisistka bez straty seta awansowała do trzeciej rundy. Najpierw gładko pokonała Australijkę Emerson Jones, a potem - także bez jakiś większych problemów - odprawiła z kwitkiem Czeszkę Sarę Bejlek. Żarty jednak się kończą, bo Magda Linette udowodniła, że jest w świetnej dyspozycji i nie straszna jej żadna rywalka. W końcu w drugiej rundzie Roland Garros poradziła sobie z faworyzowaną Jeleną Ostapenką. Iga Świątek zdaje sobie sprawę z potencjalnych trudności, dlatego woli dmuchać na zimne i poważnie przygotowuje się do starcia. Podejrzeliśmy Raszyniankę na treningu. Na zdjęciach widać nie tylko Igę, lecz także psycholożkę Darię Abramowicz i trenera Francisco Roiga. W oczu rzuca się ogromne skupienie zawodniczki i sztabu. Wszyscy wiedzą, że Magda Linette może w tym meczu być nieobliczalna.

Roland Garros. Iga Świątek - Magda Linette. "Mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis"

Spotkanie Iga Świątek - Magda Linette rozegrane zostanie w piątek, 29 maja, na korcie głównym Roland Garros - im. Philippe'a Chatriera. Początek meczu zaplanowany jest na godz. 12. 34-latka - mimo że w tym sezonie wygrała już z Igą Świątek - wie, że "mecz meczowi nierówny".

To będą zupełnie inne warunki niż w Miami, gdzie jest szybciej i mi to sprzyjało. Myślę, że te warunki tutaj będą sprzyjały Idze. Umówmy się, że miała parę dobrych wyników tutaj

- mówiła z uśmiechem w rozmowie z Eurosportem Magda Linette, nawiązując zapewne do czterech triumfów Świątek podczas French Open.

Na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia. A ten poprzedni nasz mecz to ja już dawno o nim zapomniałam. To będzie zupełnie inny mecz w zupełnie innych warunkach. Tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis

- zaznaczyła tenisistka.