WTA Stuttgart DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek po intensywnych treningach w Akademii Rafaela Nadala na Majorce wraca do rywalizacji w cyklu WTA. Na początek powalczy w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. To halowy turniej rozgrywany na specyficznej mączce. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche. - Zawsze najbardziej lubiłam tę nawierzchnię i uwielbiam, kiedy zaczyna się sezon na mączce. Wychowałam się na niej. Jak byłam młoda, na mączce grałam zimą i latem, więc to zawsze było dla mnie całkiem naturalne - mówiła Iga Świątek, która w piątek trenowała z Evą Lys.

Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Magdaleną Fręch albo Laurą Siegemund. Następną rywalką Świątek może być jej łotewska zmora Jelena Ostapenko albo Mirra Andriejewa.

Mączka w Stuttgarcie jest specyficzna, a halowe warunki też mocno różnią się do tych w największych turniejach na kortach ziemnych. - Nawierzchnia tutaj jest dość szybka, szybsza niż typowa mączka. To właściwie coś pomiędzy kortami twardymi a ziemią - mówiła Iga. - Trzeba przyzwyczaić się do nowego poruszania się, bo jest ślisko, ale w poprzednich latach czułam się tam dobrze.

Po kiepskim początku sezonu zwolnionego Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig, były trener słynnego Rafaela Nadala. Iga Świątek treningi pod okiem Hiszpana i legendarnego "Króla Mączki" (też udzielał jej wskazówek) rozpoczęła przed świętami na Majorce. Znany z dobrego oka do technicznych detali doświadczony szkoleniowiec ma pomóc Idze Świątek ograniczyć błędy i odbudować pewność siebie.

Obsada turnieju w Stuttgarcie jest tradycyjnie bardzo mocna. Zagrają m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elina Switolina oraz broniąca tytułu zmora Polki Jelena Ostapenko, która rok temu wyeliminowała Igę z tych zawodów w ćwierćfinale. W czwartek wycofała się Aryna Sabalenka, która jako powód podała kontuzję.

Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.

PONIŻEJ ZAPIS RELACJI NA ŻYWO Z LOSOWANIA I DRABINKA WTA STUTTGART 2026

Na żywo Losowanie WTA Stuttgart Zatem Iga zacznie od meczu z Magdą Fręch albo Laurą Siegemund. Jeżeli wygra pierwszy mecz, wpadnie pewnie na Mirrę Andriejewą albo Jelenę Ostapenko. To właśnie Penko wyrzuciła Świątek za burtę turnieju WTA w Stuttgarcie rok temu, a potem sięgnęła po tytuł i porsche Połowa drabinki z Igą i Magdą Połowa drabinki WTA Stuttgart z Igą i Magdą pic.twitter.com/ZUWseEws8R — Michał Chojecki (@chechaouen) April 11, 2026 Iga Świątek z Magdaleną Fręch lub Laurą Siegemund w 2. rundzie WTA Stuttgart. Blisko czai się Jelena Ostapenko Trwa już losowanie nierozstawionych zawodniczek. Za chwilę poznamy potencjalne rywalki Igi Rozstawione zawodniczki pojawiają się w drabince Za nami bardzo długa rozmowa ze wspomnianą Korpatsch W ceremonii uczestniczy niemiecka tenisistka Tamara Korpatsch Ceremonia już trwa, na środku kortu Z numerem 1 rozstawiona będzie Jelena Rybakina, mistrzyni z 2024 roku. Tytułu broni Jelena Ostapenko W turnieju WTA w Stuttgarcie zagrają dwie Polki - Iga Świątek i Magdalena Fręch. Iga zacznie od 2. rundy Na korcie trwają już przygotowania do ceremonii losowania Zwonariowa właśnie pokonała Jimenez Kasintzevą. Zatem ok. godziny 15.10 powinna się zacząć ceremonia losowania drabinki Ceremonia losowania zgodnie z planem gier zacznie się na korcie nr 2 po zakończeniu meczu Jimenez Kasintseva - Zwonariowa, w którym trwa już drugi set. Wygląda na to, że drabinkę poznamy ok. godziny 15-15.30 Witamy w relacji na żywo z losowania drabinki turnieju WTA w Stuttgarcie. Początek ceremonii ma się zacząć po zakończeniu drugiego meczu kwalifikacyjnego na korcie nr 2. Czyli ok. godziny 14.30-15.00

