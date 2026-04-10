Iga Świątek ogłosiła to całemu światu! Zrobiła to w wyjątkowym dla niej miejscu

Iga Świątek jest już w Stuttgarcie, gdzie rusza turniej WTA 500.

Najlepsza polska tenisistka triumfowała w tym turnieju dwa razy - w 2022 i 2023 roku.

To turniej rozgrywany w hali, a korty ziemne różnią się do typowej mączki.

Kiedy poznamy drabinkę WTA Stuttgart.

Iga Świątek po intensywnych treningach w Akademii Rafaela Nadala na Majorce wraca do rywalizacji w cyklu WTA. Tenisistka z Raszyna w piątek trenowała już w Stuttgarcie, gdzie powalczy w zawodach WTA 500. To halowy turniej rozgrywany na specyficznej mączce. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche.

Iga Świątek po dotarciu do Stuttgartu oswajała się już niemiecką mączką. Trenowała z Evą Lys, z którą ma dobre relacje. W trakcie treningu reprezentantka Niemiec zrobiła Polce zdjęcie, które Iga opublikowała na Instagramie.

"Hi Porsche Tennis. Let the clay szn begin" - napisała Iga Świątek (Cześć Porsche Tennis. Niech sezon na mączce już się zacznie).

- Zawsze najbardziej lubiłam tę nawierzchnię i uwielbiam, kiedy zaczyna się sezon na mączce. Wychowałam się na niej. Jak byłam młoda, na mączce grałam zimą i latem, więc to zawsze było dla mnie całkiem naturalne - mówiła Iga Świątek, która występ w Stuttgarcie zacznie w 2. rundzie.

Po kiepskim początku sezonu zwolnionego Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig, były trener słynnego Rafaela Nadala. Iga Świątek treningi pod okiem Hiszpana i legendarnego "Króla Mączki" (też udzielał jej wskazówek) rozpoczęła przed świętami na Majorce. Znany z dobrego oka do technicznych detali doświadczony szkoleniowiec ma pomóc naszej mistrzyni ograniczyć błędy i odbudować pewność siebie.

Słynne rywalki Igi Świątek o jej treningach z Rafą Nadalem: To powinno być zakazane!

Iga Świątek w trakcie całej seniorskiej kariery w głównym tourze wygrała aż 100 ze 115 meczów na mączce. Czyli 87 procent i to mimo słabszych występów przed rokiem, kiedy na ukochanej nawierzchni nie triumfowała w żadnym turnieju. Mączka w Stuttgarcie jest jednak specyficzna, a halowe warunki też mocno różnią się do tych w największych turniejach na kortach ziemnych. - Nawierzchnia tutaj jest dość szybka, szybsza niż typowa mączka. To właściwie coś pomiędzy kortami twardymi a ziemią - mówiła Iga. - Trzeba przyzwyczaić się do nowego poruszania się, bo jest ślisko, ale w poprzednich latach czułam się tam dobrze.

Obsada turnieju w Stuttgarcie jest tradycyjnie bardzo mocna. Zagrają m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elina Switolina oraz broniąca tytułu zmora Polki Jelena Ostapenko, która rok temu wyeliminowała Igę z tych zawodów w ćwierćfinale. W czwartek wycofała się Aryna Sabalenka, która jako powód podała kontuzję.

Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Stuttgart?

Iga Świątek do gry wróci zatem w turnieju WTA w Stuttgarcie. Impreza rozpocznie się 13 kwietnia, ale Polka rywalizację zacznie w 2. rundzie. Iga Świątek pierwszy mecz w Stuttgarcie rozegra w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

