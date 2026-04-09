Aryna Sabalenka kontuzjowana! Rezygnuje z gry, Idze Świątek ubyła wielka rywalka!

Aryna Sabalenka nie weźmie udziału w nadchodzącym turnieju WTA w Stuttgarcie.

Liderka rankingu zmaga się z kontuzją, co eliminuje ją z rywalizacji o porsche.

Jej wycofanie się zwiększa szanse na sukces Igi Świątek i jej nowego trenera.

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie ruszy 13 kwietnia. To tam po raz pierwszy zobaczymy Igę Świątek prowadzoną przez nowego trenera Francisco Roiga. Na niemieckiej mączce tym razem o nowy model porsche nie powalczy Aryn Sabalenka. Białorusinka, która w marcu powtórzyła wyczyn Polki, zgarniając słoneczny dublet (triumfy w Indian Wells i Miami), wycofała się właśnie z rywalizacji. Jako powód podała kontuzję. Nieobecność Sabalenki spowodowała, że w głównej drabince znajdzie się bez konieczności gry w kwalifikacjach Magdalena Fręch.

Słynne rywalki Igi Świątek o jej treningach z Rafą Nadalem: To powinno być zakazane!

"Cześć Stuttgart. Z wielkim smutkiem muszę poinformować, że nie będę mogła zagrać w tym roku w Porsche Tennis Grand Prix. Zawsze uwielbiałam wracać do Stuttgartu. Atmosfera, kibice i wsparcie, jakie tam czuję, są dla mnie naprawdę wyjątkowe. I oczywiście bardzo liczyłam na to, że będę miała kolejną szansę powalczyć o tego Porsche. Niestety, po turnieju w Miami doznałam kontuzji i mimo że próbowałam wszystkiego, żeby wyzdrowieć na czas, nie jestem gotowa do gry. Bardzo przepraszam, że ominie mnie ten niesamowity turniej. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia w Stuttgarcie i mam nadzieję, że niedługo znowu Was wszystkich zobaczę" - napisała Aryna Sabalenka w mediach społecznościowych.

Aryna Sabalenka nigdy nie wygrała turnieju WTA w Stuttgarcie, choć kilka razy była blisko. Aż cztery razy grała w finałach, ale wszystkie przegrała - z Ashleig Barty (2021), dwa razy z Igą Świątek (2022 i 2023) i z Jeleną Ostapenko (2025).

Aryna Sabalenka miała rozbieraną sesję. Pokazała naprawdę dużo!

Iga Świątek do gry wróci właśnie w Stuttgarcie. To halowy turniej rozgrywany na specyficznej mączce. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche.

- Zawsze najbardziej lubiłam tę nawierzchnię i uwielbiam, kiedy zaczyna się sezon na mączce. Wychowałam się na niej. Jak byłam młoda, na mączce grałam zimą i latem, więc to zawsze było dla mnie całkiem naturalne - mówiła Iga Świątek, która występ w Stuttgarcie zacznie w 2. rundzie.

Po kiepskim początku sezonu zwolnionego Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig, były trener słynnego Rafaela Nadala. Iga Świątek treningi pod okiem Hiszpana i legendarnego "Króla Mączki" (też udzielał jej wskazówek) rozpoczęła przed świętami na Majorce. Znany z dobrego oka do technicznych detali doświadczony szkoleniowiec ma pomóc Świątek ograniczyć błędy i odbudować pewność siebie.

Tak Rafael Nadal ugościł Igę Świątek na Majorce! "Czuj się jak u siebie"

Obsada turnieju w Stuttgarcie jest tradycyjnie bardzo mocna. Zagrają m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elina Switolina oraz broniąca tytułu zmora Polki Jelena Ostapenko, która rok temu wyeliminowała Igę z tych zawodów w ćwierćfinale.

Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Stuttgart?

Iga Świątek do gry wróci zatem w turnieju WTA w Stuttgarcie. Impreza rozpocznie się 13 kwietnia, ale Polka rywalizację zacznie w 2. rundzie. Iga Świątek pierwszy mecz w Stuttgarcie rozegra w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

