Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać tenis w Gliwicach?

- Polskie tenisistki walczą w Gliwicach z Ukrainkami o awans do finałów Billie Jean King Cup.
- Pod nieobecność Igi Świątek liderką naszego zespołu jest doświadczona Magda Linette.
- Ukraina zaprezentuje swój najsilniejszy skład z Eliną Switoliną i Martą Kostiuk.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz Polska - Ukraina NA ŻYWO i kibicuj tenisistkom!
Mecz Polska - Ukraina tenisistek już dzisiaj w Gliwicach. Otworzy go pojedynek Magdy Linette z Martą Kostjuk. W drugim piątkowym singlu Katarzyna Kawa zagra z Eliną Switoliną.
W gliwickiej PreZero Arenie nie wystąpi Iga Świątek. Stawką spotkania jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się w dniach 21-27 września w chińskim Shenzhen. Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami. Tenisistki powalczą w Gliwicach na wybudowanym w hali korcie ziemnym .
- Cieszę się ze składu, który udało się zebrać na ten mecz, choć wiadomo, że nieobecność Igi Świątek to duża strata. Mamy doświadczone zawodniczki, czyli Magdę oraz Kasię, a także świeżą krew Lindy oraz Maję, która jest tenisistką unikalną. Gramy przed własną publicznością i mam nadzieję, że kibice nam pomogą. Ukraina to jeden z najlepszych zespołów na świecie, więc presja spoczywa na ich barwach - powiedział Dawid Celt, kapitan polskiego zespołu.
Gdzie oglądać mecz Polska - Ukraina? Transmisja TV
Mecz Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup zostanie rozegrany w piątek i w sobotę (10-11 kwietnia) w Gliwicach. Początek spotkania w piątek o godzinie 16. Transmisja TV na Polsacie Sport 1 i 2. Poniżej plan rywalizacji.
BJK Cup: Mecz Polska - Ukraina, plan rywalizacji
10 kwietnia (piątek)
- Magda Linette - Marta Kostiuk godz. 16
- Katarzyna Kawa - Elina Switolina ok. godz. 18
11 kwietnia (sobota)
- Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok godz. 12
- Magda Linette - Elina Switolina ok. godz. 13.30
- Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk ok. godz. 15:30