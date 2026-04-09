Podejrzał Igę Świątek z nowym trenerem. Wszystko wrzucił do sieci. Zrobiło się wielkie zamieszanie!

Bartosz Olszewski likp
2026-04-09 10:46

Iga Świątek pod wodzą nowego szkoleniowca Francisco Roiga stara się wrócić do swojej dawnej dyspozycji. Obecnie najlepsza polska tenisistka trenuje na Majorce., gdzie ma znakomite warunki do szlifowania formy. Igę Świątek z nowym trenerem podejrzał Tytus Olszewski, dziennikarz sportowy i spec od komunikacji. Wszystko wrzucił do sieci i zrobiło się wielkie zamieszanie.

Iga Świątek i Rafael Nadal w czasie treningu na Majorce
  • Iga Świątek trenuje na Majorce pod okiem nowego trenera Francisco Roiga, znanego ze współpracy z Rafaelem Nadalem.
  • Zmiana trenera nastąpiła po serii słabych występów tenisistki, w tym porażce na Miami Open z Magdą Linette.
  • Dziennikarz Tytus Olszewski obserwował trening i relacjonował, że Iga Świątek i Francisco Roig wyglądali na zadowolonych z pracy, skupiając się na aspektach technicznych.

Iga Świątek podejrzana z nowym trenerem

Iga Świątek ostatnio sportowo przeżywała słabszy okres. Raszynianka sezon zaczęła słabo. Zawiodła i w Australian Open, gdzie w ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakiną, i podczas turnieju WTA 1000 w Dosze (porażka w 1/4 finału z Marią Sakkari), i na Indian Wells, gdzie także odpadła na etapie ćwierćfinału, tym razem po meczu z Eliną Svitoliną. Najgorsze jednak przyszło potem. Na starcie Miami Open bowiem Iga Świątek przegrała z Magdą Linette w polsko-polskim pojedynku. Już po tej wstydliwej porażce Raszynianka rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem - Belgiem Wimem Fissette'em. Jego miejsce zajął Hiszpan Francisco Roig, znany m.in. ze współpracy z Rafaelem Nadalem. Obecnie Iga Świątek trenuje pod okiem nowego szkoleniowca na Majorce. Naszą najlepszą tenisistkę z trenerem podejrzał dziennikarz i to, co zobaczył, wrzucił do sieci. Zrobiło się spore zamieszanie. 

Iga Świątek i Francisco Roig. "Wyglądali na bardzo zadowolonych"

Ludzie rzucili się do oglądania nagrań, licząc na to, że znajdą na nich coś, co wleje w ich serca nadzieje na szybki powrót Igi Świątek do wielkiej formy. Część osób z optymizmem patrzy na filmiki, a część uważa, że "zmiana trenera to za mało".

Dziś miałem okazję obserwować trening Igi Świątek z jej nowym trenerem Francisco Roigiem. Iga ma w Akademii Nadala na Majorce super warunki do pracy, a współpraca z trenerem wygląda bardzo obiecująco - świetnie się komunikują, a Francisco na bieżąco przekazuje uwagi po angielsku

- relacjonował Tytus Olszewski, który w innym wpisie zdradził szczegóły dotyczące sesji treningowej Igi Świątek z Francisco Roigiem. 

Podczas dzisiejszej sesji skupiali się na kilku aspektach technicznych, a po treningu oboje wyglądali na bardzo zadowolonych z wykonanej pracy. Iga miała także czas na zdjęcia i autografy ze zgromadzonymi kibicami. Zapowiada się ciekawy etap w karierze Igi. Trzymamy kciuki

- napisał dziennikarz. 

