Podejrzał Igę Świątek z nowym trenerem. Wszystko wrzucił do sieci. Zrobiło się wielkie zamieszanie!

Iga Świątek trenuje na Majorce pod okiem nowego trenera Francisco Roiga, znanego ze współpracy z Rafaelem Nadalem.

Zmiana trenera nastąpiła po serii słabych występów tenisistki, w tym porażce na Miami Open z Magdą Linette.

Dziennikarz Tytus Olszewski obserwował trening i relacjonował, że Iga Świątek i Francisco Roig wyglądali na zadowolonych z pracy, skupiając się na aspektach technicznych.

Iga Świątek podejrzana z nowym trenerem

Iga Świątek ostatnio sportowo przeżywała słabszy okres. Raszynianka sezon zaczęła słabo. Zawiodła i w Australian Open, gdzie w ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakiną, i podczas turnieju WTA 1000 w Dosze (porażka w 1/4 finału z Marią Sakkari), i na Indian Wells, gdzie także odpadła na etapie ćwierćfinału, tym razem po meczu z Eliną Svitoliną. Najgorsze jednak przyszło potem. Na starcie Miami Open bowiem Iga Świątek przegrała z Magdą Linette w polsko-polskim pojedynku. Już po tej wstydliwej porażce Raszynianka rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem - Belgiem Wimem Fissette'em. Jego miejsce zajął Hiszpan Francisco Roig, znany m.in. ze współpracy z Rafaelem Nadalem. Obecnie Iga Świątek trenuje pod okiem nowego szkoleniowca na Majorce. Naszą najlepszą tenisistkę z trenerem podejrzał dziennikarz i to, co zobaczył, wrzucił do sieci. Zrobiło się spore zamieszanie.

Iga Świątek i Francisco Roig. "Wyglądali na bardzo zadowolonych"

Ludzie rzucili się do oglądania nagrań, licząc na to, że znajdą na nich coś, co wleje w ich serca nadzieje na szybki powrót Igi Świątek do wielkiej formy. Część osób z optymizmem patrzy na filmiki, a część uważa, że "zmiana trenera to za mało".

Dziś miałem okazję obserwować trening Igi Świątek z jej nowym trenerem Francisco Roigiem. Iga ma w Akademii Nadala na Majorce super warunki do pracy, a współpraca z trenerem wygląda bardzo obiecująco - świetnie się komunikują, a Francisco na bieżąco przekazuje uwagi po angielsku

- relacjonował Tytus Olszewski, który w innym wpisie zdradził szczegóły dotyczące sesji treningowej Igi Świątek z Francisco Roigiem.

Podczas dzisiejszej sesji skupiali się na kilku aspektach technicznych, a po treningu oboje wyglądali na bardzo zadowolonych z wykonanej pracy. Iga miała także czas na zdjęcia i autografy ze zgromadzonymi kibicami.Zapowiada się ciekawy etap w karierze Igi. Trzymamy kciuki ✊ pic.twitter.com/9YzkON09Rm— Tytus Olszewski (@TytusOlszewski) April 8, 2026