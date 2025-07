Chińczycy skusili Igę Świątek wielkimi pieniędzmi! Zagra dla nich, a szejkowie obejdą się smakiem!

Iga Świątek od kilku dni jest w Kanadzie, gdzie rusza turniej WTA 1000 w Montrealu. Tymczasem Chińczycy pochwalili się, że namówili Polkę do udziału w nowych pokazowych rozgrywkach World Tennis Continental Championship (WTCC). To tam Iga Świątek zakończy przygotowania do nowego sezonu. Za występ w Chinach zarobi oczywiście ogromne pieniądze.

