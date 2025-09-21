Iga Świątek zniszczyła psychicznie tenisistkę z Rosji. Nie miała litości, rywalka pękła

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-09-21 13:08

Iga Świątek pokonała w finale Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5 i zdobyła tytuł w turnieju WTA 500 w Seulu. To jej trzeci triumf w tym sezonie i 25. w karierze. Rosjanka była bliska wygranej, w pewnym momencie od sukcesu dzieliły ją dwa punkty. Nie wytrzymała jednak presji...

Iga Świątek - Maya Joint

i

Autor: Forum/ Forum

Świątek odwróciła losy finału w Seulu

Mimo ambitnej walki, pod koniec decydującego seta Aleksandrowa nie kryła emocji – w jej oczach pojawiły się łzy. Dla Aleksandrowej był to turniej pełen wysiłku i determinacji. Chociaż finał zakończył się porażką, jej walka i emocje z pewnością pozostaną w pamięci kibiców. – Uważam, że i tak zrobiłam tu świetny wynik – mówiła Jekaterina Aleksandrowa podczas ceremonii wręczania nagród. Nawet podczas pomeczowej przemowy nie kryła wzruszenia...

– Chcę pogratulować Idze tak wspaniałego tygodnia i tak świetnego wyniku. To świetna zawodniczka. Zawsze bardzo trudno się z nią gra. Starałam się dzisiaj dać z siebie wszystko. To nie wystarczyło, więc może następnym razem pójdzie mi trochę lepiej. Gratulacje dla ciebie i twojej drużyny. Życzę wam wszystkiego najlepszego w dalszej części sezonu – dodała tenisistka z Rosji.

– Nie wiem, jak to wygrałam. Starałam się przetrwać, pozostać w tym meczu. Mam nadzieję, że zagramy więcej finałów w przyszłości, bo gra z tobą była trudna i zarazem była dla mnie rozrywką – odpowiedziała jej Iga Świątek.

Polka zadebiutowała w turnieju WTA 500 w Seulu, a jej triumf nawiązuje do historii polskiego tenisa w tym mieście. Poza zwycięstwem Agnieszki Radwańskiej sprzed 12 lat, w finale w 2019 roku wystąpiła Magda Linette, która wówczas w półfinale pokonała... Jekaterinę Aleksandrową. Z kolei w pierwszej edycji imprezy w 2004 roku do finału dotarła Marta Domachowska, przegrywając z ówczesną gwiazdą rosyjskiego tenisa, Marią Szarapową.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
WTA Seul: Iga Świątek w półfinale
14 zdjęć
ŚWIĄTEK
IGA ŚWIĄTEK