Iga Świątek została zapytana o US Open. Polka od razu wypaliła te słowa

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-10

Iga Świątek nadal walczy o zwycięstwo w Cincinnati. Triumfatorka Wimbledonu, jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału tych rozgrywek z powodu kontuzji Marty Kostiuk. Dla raszynianki ten turniej jest ostatnim sprawdzianem przed zbliżającym się wielkimi krokami US Open. Warto zaznaczyć, że 24-latka miała okazję triumfować w tym wielkoszlemowym turnieju, choć w ostatnich dwóch latach kończyła zmagania w czwartej rundzie oraz ćwierćfinale. Polka po pierwszym zwycięstwie w Cincinnati została od razu o to zapytana, nie zastanawiała się długo i od razu odpowiedziała.

Iga Świątek zwycięstwem na kortach Wimbledonu przerwała złą passę, która trwała od turnieju French Open 2024. Polka przechodziła prawdziwy kryzys, ale zdołała to przezwyciężyć w Londynie. 24-latka w Montrealu nie pokazała się z najlepszej strony i odpadła w ćwierćfinale Clarą Tauson.

Walka w Cincinnati i US Open na horyzoncie

Świątek w Cincinnati zameldowała się już w 1/8 finału bez wychodzenia na kort. Wszystko przez kontuzję Marty Kostiuk, z którą miała się mierzyć raszynianka.

"Uraz nadgarstka, którego doznałam w Montrealu, był w ostatnich dniach wyzwaniem. Dałam z siebie wszystko, żeby być gotową na Cincinnati. Z pomocą mojej niesamowitej drużyny udało mi się wyjść na kort i skończyć wczoraj mecz. Wiele znaczyła rywalizacja mimo bólu, ale muszę słuchać swojego ciała. Skupię się na leczeniu, na byciu silniejszą i powrocie, gdy będę gotowa. Dziękuję, Cincinnati. Do zobaczenia wkrótce, Nowy Jorku" - napisała Marta Kostiuk w mediach społecznościowych.

Iga Świątek została zapytana o US Open. Wymowna odpowiedź

Po pierwszym zwycięstwie Świątek w Cincinnati z Anastazją Potapovą została zapytana o zbliżający się turniej US Open i słynny temat piłek, które zdaniem raszynianki są bardzo lekkie, co przeszkadza w wymianach.

- To prawda, że wygrałam US Open, ale przegrałam też kilka razy w drugiej lub trzeciej rundzie. Staram się więc zachować pokorę i pamiętać, że trzeba się do tych piłek dostosować, ponieważ same w sobie nie dają one żadnej przewagi - powiedziała Świątek, cytowana przez ubitennis.com.

- Są lekkie i bardzo różnią się od tych, którymi gramy na kortach ziemnych czy na Wimbledonie. Jedynym sposobem radzenia sobie z nimi jest skupienie się na maksymalnym przystosowaniu i zaakceptowaniu faktu, że będą uderzenia, które "wyślizgną się" z rakiety, starając się je jak najlepiej kontrolować - podsumowała.

Zmagania w ramach US Open rozpoczną się 25 sierpnia.

