Nagle gruchnęły wieści o mężu Agnieszki Radwańskiej! Po 8 latach taka decyzja

Dawid Celt był jednym z trenerów Agnieszki Radwańskiej, a później zrodziło się między nimi uczucie i został jej mężem. Teraz prowadzi między innymi Igę Świątek w reprezentacji Polski w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Funkcję kapitana sprawuje od początku 2018 roku, a początek 2026 przyniósł ważne potwierdzenie - Celt będzie kapitanem kadry tenisistek przez kolejne dwa lata!

- Nie jest to takie oczywiste, żeby po ośmiu latach pracy przedłużać współpracę. Często chce się wpuścić trochę świeżego powietrza, innego spojrzenia, ale mam wrażenie, że przez ten czas broniliśmy się wynikami. Były lepsze okresy, były gorsze, ale było to wszystko zwieńczone trzecim miejscem w Billie Jean King Cup - powiedział Celt na specjalnej konferencji prasowej Polskiego Związku Tenisowego w Warszawie.

- Ja mam takie poczucie, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jest chęć w drużynie, w dziewczynach, żeby zawalczyć o więcej. Taki jest mój cel. Od kiedy zacząłem pracować z tą reprezentacją, mówiłem że trzeba mierzyć wysoko i u mnie się to nie zmieniło. Chciałbym jeszcze raz podjąć rękawicę, zawalczyć o turniej finałowy i spuentować to wszystko pucharem - dodał kapitan Biało-Czerwonych.

Najbliższy mecz Polek już w kwietniu, gdy zagrają decydujące spotkanie eliminacyjne do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, jednak jeszcze nie wiadomo, kto będzie ich rywalem. W listopadzie reprezentacja Polski pod wodzą Celta wygrała z Nową Zelandią i Rumunią w turnieju kwalifikacyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.