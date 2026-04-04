Ogromne zamieszanie wokół Igi Świątek i Darii Abramowicz tuż przed świętami! Nawet w USA tym żyją

Iga Świątek zakończyła współpracę z belgijskim trenerem Wimem Fissette'em po serii słabszych występów i spadku w rankingu WTA.

Nowym szkoleniowcem polskiej tenisistki został Hiszpan Francisco Roig.

Wim Fissette udzielił wywiadu dla "The New York Times", w którym dyplomatycznie skomentował rozstanie, sugerując, że trener jest często pierwszą osobą do zmiany w trudnych sytuacjach.

Amerykańska gazeta zwróciła uwagę na skład zespołu Igi Świątek, w tym na psycholog Darię Abramowicz, i zasugerowała, że Fissette mógł czuć się "outsiderem" ze względu na barierę językową.

Iga Świątek i Wim Fissette rozstanie

Nie da się ukryć tego, że Iga Świątek w ostatnich tygodniach nie jest w najwyższej formie. Nie zachwyciła i podczas Australian Open, i w trakcie Miami Open oraz Indian Wells. W konsekwencji nasza najlepsza tenisistka spadła w rankingu WTA na czwarte miejsce, a zeszły rok kończyła jako wiceliderka zestawienia. Po wspomnianych nieudanych turniejach Iga Świątek zdecydowała się zwolnić trenera Wima Fissette'a. Po krótkim okresie poszukiwań i negocjacji nowym szkoleniowcem Polki został Hiszpan Francisco Roig, znany m.in. ze współpracy z Rafaelem Nadalem. Nie oznacza to jednak, że sprawa rozstania Igi Świątek i Wima Fissette'a przestała elektryzować kibiców. Tuż przed świetatami wielkanocnymi Belg udzielił wywiadu amerykańskiemu "The New York Times". Dziennik poświęcił Polce sporo miejsca. Po ukazaniu się materiału wybuchło wielkie zamieszanie wokół Igi Świątek i Darii Abramowicz.

Tak Rafael Nadal ugościł Igę Świątek na Majorce! "Czuj się jak u siebie"

Galeria: Obłędna Iga Świątek na konferencji ze stypendystami

59

Wim Fissette o współpracy z Igą Świątek. Amerykanie piszą też o Darii Abramowicz

Wim Fissette starał się być dyplomatyczny, ale i tak jego słowa nie przeszły bez echa. - Są zespoły, które potrafią zachować spokój nawet w - powiedzmy - trudnych warunkach. Inne czują, że coś trzeba zmienić. Jak w każdym sporcie, to zawsze trener jest pierwszą osobą, która musi odejść. Na najwyższym poziomie sportu to część tej pracy. Trzeba to zaakceptować - podkreślił belgijski trener. Gazeta jednak zwróciła uwagę na cały zespół Igi Świątek, w tym na Darię Abramowicz, która została nazwana "niemal stałą towarzyszką podróży" naszej tenisistki.

Kim jest Francisco Roig, nowy trener Igi Świątek? Tak mówił o nim Rafael Nadal

Bariera językowa stała się swego rodzaju metaforą. W zgranym, w większości polskim zespole przygotowawczym, do którego należą m.in. psycholog Świątek i jej niemal stała towarzyszka podróży Daria Abramowicz oraz fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk, Fissette pojawił się jako naturalny outsider

- pisze "The New York Times". Sam Wim Fissette stwierdził, że każde słowo, które mówił do Igi Świątek, było dla niej nowe.

Z szacunku do Igi nie chcę w to jednak wchodzić głębiej

- uciął temat. Pewne sprawy zapewne pozostaną zatem tajemnicą Igi Świątek i belgijskiego trenera.

Galeria: Iga Świątek na plaży w Kalifornii

25