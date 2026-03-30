W poniedziałek nadeszła zła wiadomość dla Igi Świątek. Tak źle nie było już dawno

Michał Chojecki
2026-03-30 10:23

Iga Świątek kontynuuje poszukiwania nowego trenera, a do gry ma wrócić w rozpoczynającym się 13 kwietnia halowym turnieju WTA 500 na mączce w Stuttgarcie. Tymczasem w poniedziałek nadeszły złe wiadomości dla polskiej gwiazdy. Mistrzyni Wimbledonu już oficjalnie wypadła z Top-3 rankingu.

Iga Świątek

Autor: Mark J. Terrill/ Associated Press
  • Iga Świątek wypadła z pierwszej trójki rankingu WTA po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy.
  • Polską tenisistkę wyprzedziła Coco Gauff, która dotarła do finału Miami Open.
  • Spadek w rankingu to nie jedyne zmartwienie Świątek, która po słabych wynikach szuka nowego trenera.
  • Dowiedz się, jakie wyzwania stoją teraz przed mistrzynią Wimbledonu.

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu WTA Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce. Wyprzedziła ją Amerykanka Coco Gauff, która w minionym tygodniu doszła do finału Miami Open. To już drugi w ostatnim czasie spadek w rankingu WTA Igi Świątek. Sezon zaczęła jak wiceliderka, a potem wyprzedziły ją najpierw Jelena Rybakina, a teraz Coco Gauff. Prowadzi wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka, która wygrała Miami Open i ma znaczną przewagę nad Rybakiną.

Dawid Celt reaguje na decyzję Igi Świątek. Zdradził kulisy rozmów, postawił sprawę jasno

Iga Świątek po raz ostatni była poza Top-3 rankingu 29 czerwca 2025 roku czyli dziewięć miesięcy temu. Rok temu też wpadła w wyraźny dołek formy i wyleciała z czołowej trójki na prawie cały maj i czerwiec (najniżej była wtedy nawet na 8. pozycji). Teraz jednak dużo ważniejsze od miejsca w rankingu jest to, żeby mistrzyni Wimbledonu znalazła trenera oraz - jak sama pisała na Instagramie - "poukładała pewne rzeczy, a także skupiła się na spokojnej, jakościowej pracy."

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 30 marca 2026:

  • 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
  • 2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108
  • 3. (4) Coco Gauff (USA) 7278
  • 4. (3) Iga Świątek (Polska) 7263
  • 5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243
  • 6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180
  • 7. (8) Elina Switolina (Ukraina) 3965
  • 8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 3907
  • 9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531
  • 10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121
  • ...
  • 38. (37) Magdalena Fręch (Polska) 1348
  • 57. (50) Magda Linette (Polska) 1059
  • 132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 588
  • 133. (128) Maja Chwalińska (Polska) 584
  • 154. (145) Linda Klimovicova (Polska) 490
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
IGA ŚWIĄTEK