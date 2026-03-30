W poniedziałek nadeszła zła wiadomość dla Igi Świątek. Tak źle nie było już dawno

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu WTA Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce. Wyprzedziła ją Amerykanka Coco Gauff, która w minionym tygodniu doszła do finału Miami Open. To już drugi w ostatnim czasie spadek w rankingu WTA Igi Świątek. Sezon zaczęła jak wiceliderka, a potem wyprzedziły ją najpierw Jelena Rybakina, a teraz Coco Gauff. Prowadzi wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka, która wygrała Miami Open i ma znaczną przewagę nad Rybakiną.
Iga Świątek po raz ostatni była poza Top-3 rankingu 29 czerwca 2025 roku czyli dziewięć miesięcy temu. Rok temu też wpadła w wyraźny dołek formy i wyleciała z czołowej trójki na prawie cały maj i czerwiec (najniżej była wtedy nawet na 8. pozycji). Teraz jednak dużo ważniejsze od miejsca w rankingu jest to, żeby mistrzyni Wimbledonu znalazła trenera oraz - jak sama pisała na Instagramie - "poukładała pewne rzeczy, a także skupiła się na spokojnej, jakościowej pracy."
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 30 marca 2026:
- 1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
- 2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108
- 3. (4) Coco Gauff (USA) 7278
- 4. (3) Iga Świątek (Polska) 7263
- 5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243
- 6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180
- 7. (8) Elina Switolina (Ukraina) 3965
- 8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 3907
- 9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531
- 10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121
- ...
- 38. (37) Magdalena Fręch (Polska) 1348
- 57. (50) Magda Linette (Polska) 1059
- 132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 588
- 133. (128) Maja Chwalińska (Polska) 584
- 154. (145) Linda Klimovicova (Polska) 490