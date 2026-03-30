W poniedziałek nadeszła zła wiadomość dla Igi Świątek. Tak źle nie było już dawno

Iga Świątek wypadła z pierwszej trójki rankingu WTA po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy.

Polską tenisistkę wyprzedziła Coco Gauff, która dotarła do finału Miami Open.

Spadek w rankingu to nie jedyne zmartwienie Świątek, która po słabych wynikach szuka nowego trenera.

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu WTA Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce. Wyprzedziła ją Amerykanka Coco Gauff, która w minionym tygodniu doszła do finału Miami Open. To już drugi w ostatnim czasie spadek w rankingu WTA Igi Świątek. Sezon zaczęła jak wiceliderka, a potem wyprzedziły ją najpierw Jelena Rybakina, a teraz Coco Gauff. Prowadzi wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka, która wygrała Miami Open i ma znaczną przewagę nad Rybakiną.

Dawid Celt reaguje na decyzję Igi Świątek. Zdradził kulisy rozmów, postawił sprawę jasno

Iga Świątek po raz ostatni była poza Top-3 rankingu 29 czerwca 2025 roku czyli dziewięć miesięcy temu. Rok temu też wpadła w wyraźny dołek formy i wyleciała z czołowej trójki na prawie cały maj i czerwiec (najniżej była wtedy nawet na 8. pozycji). Teraz jednak dużo ważniejsze od miejsca w rankingu jest to, żeby mistrzyni Wimbledonu znalazła trenera oraz - jak sama pisała na Instagramie - "poukładała pewne rzeczy, a także skupiła się na spokojnej, jakościowej pracy."

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 30 marca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108

3. (4) Coco Gauff (USA) 7278

4. (3) Iga Świątek (Polska) 7263

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180

7. (8) Elina Switolina (Ukraina) 3965

8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 3907

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531

10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121

...

38. (37) Magdalena Fręch (Polska) 1348

57. (50) Magda Linette (Polska) 1059

132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 588

133. (128) Maja Chwalińska (Polska) 584

154. (145) Linda Klimovicova (Polska) 490

