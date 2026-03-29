Dawid Celt reaguje na decyzję Igi Świątek. Zdradził kulisy rozmów, postawił sprawę jasno

Dawid Celt komentuje decyzję Igi Świątek o rezygnacji z meczu Billie Jean King Cup przeciwko Ukrainie.

Kapitan reprezentacji Polski ujawnia kulisy intensywnych rozmów z Igą Świątek i wyraża zrozumienie dla jej sytuacji.

Świątek tłumaczy swoją decyzję potrzebą uporządkowania spraw i skupienia się na znalezieniu nowego trenera. Jakie to będzie miało konsekwencje?

Iga Świątek w sobotę poinformowała w mediach społecznościowych, że nie zagra w meczu Polska - Ukraina o awans do finałów BJK Cup. Decyzja mistrzyni Wimbledonu nie jest zaskoczeniem, bo była liderka rankingu WTA jest teraz w trudnym momencie, po rozstaniu z trenerem Wimem Fissettem i w trakcie zatrudniania nowego szkoleniowca.

"Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie.Ostatni czas jest dla mnie wymagający - zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie" - napisała do kibiców Iga Świątek.

W tej sytuacji w meczu z Ukrainą Dawid Celt będzie miał do dyspozycji Magdę Linette, Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską, Lindę Klimovicovą i Martynę Kubkę. Kapitan tenisowej reprezentacji Polski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skomentował decyzję Igi Świątek. Zdradził też kulisy rozmów z byłą liderką rankingu na temat jej występy w Gliwicach.

- Bardzo nam zależało na tym, żeby Iga zagrała i robiliśmy wszystko z naszej strony, żeby ją przekonać. Starałem się jako kapitan pokazać jej trochę inną perspektywę tego występu. Szczerze mówiąc, nie jestem też jakoś bardzo zaskoczony, bo od około miesiąca prowadziliśmy rozmowy. Robiłem wszystko, żeby tę decyzję odwlec i żeby Iga wszystko spokojnie przemyślała. Liczyłem na to, że ostatecznie uda się ją przekonać - zdradził Dawid Celt. - Z drugiej strony szanuję decyzję, którą podjęła. Jest w takim momencie swojej kariery, w jakim jest. Dużo się wokół niej teraz dzieje i na pewno potrzebuje czasu, żeby to wszystko uporządkować - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Iga Świątek przebywa na Majorce, gdzie trenuje pod okiem kandydata na jej nowego trenera. To coś w rodzaju okresu próbnego. Wszystko wskazuje na to, że tym szkoleniowcem jest Francisco Roig, który długo pracował z legendarnym Rafaelem Nadalem. Nie jest jednak przesądzone, że Świątek podpisze kontrakt z Hiszpanem.

- Na pewno jej priorytetem musi być w tej chwili znalezienie trenera, bo go nie ma, więc ciężko jest jej tak funkcjonować - podkreślił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Dawid Celt. - Są zawodnicy, którzy potrzebują trochę spokoju i mogą jakiś czas dawać radę w takim układzie - mając sparingpartnera, trenera od przygotowania motorycznego, jednak myślę, że Iga do tego grona nie należy. Ona potrzebuje mieć obok siebie trenera i dlatego robi w tej chwili wszystko, żeby go jak najszybciej zatrudnić - dodał kapitan reprezentacji Polski.

