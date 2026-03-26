Iga Świątek leci do Hiszpanii po nowego trenera! Wkrótce ważny komunikat!

Iga Świątek wkrótce ma ogłosić nazwisko nowego trenera, z którym finalizuje umowę.

Fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk potwierdził, że tenisistka chce zamknąć temat w ciągu najbliższych dni.

Do turniejów na mączce Polka ma przygotowywać się na Majorce, już z nowym trenerem.

Czy Iga rozpocznie oficjalnie współpracę z nowym szkoleniowcem przed turniejem w Stuttgarcie?

Iga Świątek w poniedziałek poinformowała, że kończy współpracę z trenerem Wimem Fissettem. Belg był jej szkoleniowcem od października 2024 roku i poprowadził ją do triumfu na trawie Wimbledonu. Ostatnio jednak była liderka rankingu WTA grała coraz gorzej i postanowiła rozstać się z Fissetttem.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek, dodając, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.

Kto nowym trenerem Świątek? Kandydatem były szkoleniowiec Nadala!

Współpracę z Igą Świątek kontynuować będzie zatem Maciej Ryszczuk. Ceniony trener od przygotowania fizycznego w środę był gościem konferencji w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, ponieważ odpowiada także za przygotowanie kilku lekkoatletów, m.in. Jakuba Szymańskiego, który na ostatnich Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu wywalczył złoty medal. Ryszczuk w rozmowie z polskimi mediami potwierdził, że poszukiwania nowego trenera Igi Świątek są na ostatniej prostej.

Nowy trener Igi Świątek już wkrótce! Maciej Ryszczuk zdradza szczegóły!

- Iga chce mieć to już wszystko rozwiązane przed turniejem w Stuttgarcie - przekazał Maciej Ryszczuk. - Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni (...). Najpierw chwila odpoczynku, poukładanie wszystkiego, domknięcie jednych spraw i otwarcie nowych tematów. Kiedy wszystko się uporządkuje, w ciągu najbliższych dni zaczynamy treningi - dodał Ryszczuk, cytowany przez "Fakt".

Według informacji "Przeglądu Sportowego", Iga Świątek do występów na mączce przygotowywać się będzie teraz w Akademii Rafaela Nadala na Majorce. Tam ma się spotkać już z nowym trenerem. Szczegóły zdradzi "PS" Joan Bosch, trener Alexandry Eali, absolwentki Akademii Nadala w Manacor stale współpracująca z trenerami z tego słynnego ośrodka tenisowego. Na Igę Świątek czeka już podobno kort treningowy i wszystko wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem polskiej gwiazdy zostanie Francisco Roig, były trener Rafaela Nadala.

Kim jest Francisco Roig, były trener Rafaela Nadala?

Francisco Roig to hiszpański trener i były zawodowy tenisista, specjalizujący się głównie w grze deblowej. Najbardziej znany jest z długoletniej pracy ze wspomnianym Rafaelem Nadalem – od 2005 do 2022 roku był jego drugim trenerem, współpracując z Tonim Nadalaem, wujkiem gwiazdora z Majorki, a później z Carlosem Moyą i Markiem Lópezem. Był obecny przy wszystkich 22 tytułach wielkoszlemowych Nadala. Później trenował m.in. Matteo Berrettiniego (grudzień 2023 – październik 2024) a ostatnio Emmę Raducanu (od sierpnia 2025 do stycznia 2026 – współpraca trwała około 6 miesięcy, zakończyła się po Australian Open 2026).

