Nowy trener Igi Świątek już wkrótce! Maciej Ryszczuk zdradza szczegóły!

Iga Świątek wkrótce ogłosi nazwisko nowego trenera, z którym finalizuje umowę.

Fizjoterapeuta Maciej Ryszczuk potwierdził, że tenisistka chce zamknąć temat w ciągu najbliższych dni.

Świątek rozstała się z Wimem Fissettem, aby obrać nową drogę, lecz reszta jej sztabu pozostaje bez zmian.

Czy Iga rozpocznie współpracę z nowym szkoleniowcem jeszcze przed turniejem w Stuttgarcie?

Iga Świątek w poniedziałek poinformowała, że kończy współpracę z trenerem Wimem Fissettem. Belg był jej szkoleniowcem od października 2024 roku i poprowadził ją do triumfu na trawie Wimbledonu. Ostatnio jednak była liderka rankingu WTA grała coraz gorzej i postanowiła rozstać się z Fissetttem.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek, dodając, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.

Kto nowym trenerem Świątek? Kandydatem były szkoleniowiec Nadala!

Współpracę z Igą Świątek kontynuować będzie zatem Maciej Ryszczuk. Ceniony trener od przygotowania fizycznego był gościem konferencji w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, ponieważ odpowiada także za przygotowanie kilku lekkoatletów, m.in. Jakuba Szymańskiego, który na ostatnich Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu wywalczył złoty medal. Ryszczuk w rozmowie z polskimi mediami potwierdził, że poszukiwania nowego trenera Igi Świątek są na ostatniej prostej.

- Iga chce mieć to już wszystko rozwiązane przed turniejem w Stuttgarcie - przekazał Maciej Ryszczuk. - Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni (...). Najpierw chwila odpoczynku, poukładanie wszystkiego, domknięcie jednych spraw i otwarcie nowych tematów. Kiedy wszystko się uporządkuje, w ciągu najbliższych dni zaczynamy treningi - dodał Ryszczuk, cytowany przez "Fakt".

Na pytanie, czy Iga Świątek konsultowała z innymi członkami zespołu rozstanie z Wimem Fissettem, odpowiedział:

- To są jej decyzje. Natomiast w większości przypadków, kiedy już coś postanowi, konsultuje dalsze kroki z zespołem. Nigdy nie jest tak, że od A do Z wszystko planuje sama. Nawet jeśli ma gotowy plan, pyta o opinię, czy się z nim zgadzamy. Jeśli mamy inne zdanie, to po prostu dłużej dyskutujemy. Każdy jest włączony w ten proces, ale końcowa decyzja zawsze należy do niej - podkreślił Maciej Ryszczuk.

Po Miami Open i porażce Igi Świątek z Magdą Linette pojawiło się bardzo dużo komentarzy na temat podpowiedzi z boksu, które dostawała tenisistka od praktycznie wszystkich członków jej zespołu. Rad udzielali jej trener Wim Fissette, psycholog Daria Abramowicz a także Maciej Ryszczuk.

- Łatwo jest wszystko komentować z daleka, nie znając szczegółów i nie będąc w środku. A Iga, zwłaszcza w ostatnim czasie, sama prosiła, żeby jej podpowiadać, sama nam mówiła, co chce usłyszeć z boksu. Zwłaszcza w trudnym momencie Iga potrzebuje więcej komentarzy z boksu i sama nas o to prosiła - zdradził Maciej Ryszczuk, cytowany przez sportowefakty.wp.pl

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie