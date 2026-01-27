Były trener Igi Świątek ostrzega przed meczem z Rybakiną! "To ma duże znaczenie"

Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open 2026.

Były trener Igi ostrzega i wskazuje, że Rybakina nie przegrała jeszcze seta w tym turnieju.

Kto wygra ten zacięty pojedynek? Sprawdź, co przewiduje Piotr Sierzputowski!

- Każdy wynik jest możliwy – zaznaczył Piotr Sierzputowski, pod którego okiem Iga Świątek osiągała pierwsze wielkie sukcesy na zawodowych kortach. Później związała się z Tomaszem Wiktorowskim, a obecnie jej trenerem jest Wim Fissette. I to Belg ma poprowadzić Polkę do zwycięstwa z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open 2026.

Iga Świątek - Jelena Rybakina. Hit Australian Open w środku nocy!

Były trener Igi Świątek ostrzega przed ćwierćfinałem AO z Rybakiną

- Panie się doskonale znają. Grały ze sobą wielokrotnie. W Australii Iga zagrała dwa przeciętne mecze, ale też miała bardzo dobre momenty, jak chociażby pojedynek z Maddison Inglis, a także pierwsza partia z Anną Kalinską. Wówczas zagrała na takim poziomie, że pod względem kreatywności przypomniał mi się jej mecz z Simoną Halep sprzed lat na kortach Rolanda Garrosa. Z kolei Rybakina w Melbourne nie przegrała żadnego seta. A to ma duże znaczenie. W jej grze widać duży spokój i wyrachowanie. Dlatego bardzo trudno wskazać faworytkę – przyznał Sierzputowski.

W oficjalnych meczach rozegranych w turniejach WTA Świątek z Rybakiną mierzyły się 11-krotnie. Sześć razy wygrywała Polka, ale ten ostatni, podczas listopadowego WTA Finals, padł łupem Kazaszki, która wygrała 3:6, 6:1, 6:0. Mawia się, że wychodząc na kort zawodnicy w tenisie mają w pamięci ostatnią potyczkę z danym rywalem.

- Tyle że tę ostatnią wygrała właśnie Iga, podczas pokazowego turnieju w Shenzen w grudniu. Ja wiem, że tam się nie gra o punkty WTA, tylko o duże pieniądze. Jednak znając obie rywalki, nawet w takim meczu obie grają bardzo poważnie i nie odpuszczają – przypomniał były szkoleniowiec raszynianki.

Ćwierćfinał Świątek z Rybakiną w Melbourne ma się rozpocząć w środę o godz. 1.30 w nocy czasu polskiego. W poniższej galerii znajdziesz zdjęcia Jeleny Rybakiny.