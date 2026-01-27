Iga Świątek - Jelena Rybakina. Hit Australian Open w środku nocy!

Iga Świątek w 4. rundzie nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem (6:0, 6:3) australijskiej kwalifikantki Maddison Inglis. Teraz poprzeczka zawieszona będzie już dużo wyżej. Na drodze Polki stanie w nocy z wtorku na środę Jelena Rybakina, która w poprzednim sezonie zaserwowała aż 516 asów (druga w tej statystyce Linda Noskova miała ich... 373).

Polka i Kazaszka znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich i trudno oprzeć się wrażeniu, że traktują ich starcia niezwykle prestiżowo, wyjątkowo mocno się na nie mobilizując. Dlatego często te mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-5 dla naszej gwiazdy, która jednak po serii czterech ubiegłorocznych zwycięstw dostała od Rybakiny straszne lanie (6:3, 1:6, 0:6) w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Rozpędzona "Ryba" była wtedy w kosmicznej formie. Iga zrewanżowała jej się potem pod koniec roku w pokazowych rozgrywkach WTCC w Chinach, ale tego starcia nie uwzględnia się w oficjalnych statystykach.

- Myślę, że ten bilans rywalizacji nie ma znaczenia, bo nasze mecze zazwyczaj były bardzo zacięte albo... ona łatwo mnie ogrywała - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek. - Nie ma sensu tego przesadnie analizować i patrzeć, która ostatnio była górą, bo każdy nasz mecz to inna historia. Ona zawsze była bardzo trudną rywalką. Jej tenis jest wspaniały. Będę musiała być w stu procentach gotowa, zdecydowana i wykorzystywać swoje doświadczenie oraz wiedzę z naszych poprzednich meczów - dodała Iga.

Kiedy mecz Świątek - Rybakina w 1/4 finału Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 28 stycznia. Początek meczu o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.