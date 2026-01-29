Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina zmierzą się w finale Australian Open.

Sabalenka, dwukrotna triumfatorka AO, stanie do walki o trzeci tytuł z Rybakiną, z którą ma historię zaciętych pojedynków.

Finał zapowiada się na rewanż za poprzednie starcia pełne emocji.

Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędzie się to elektryzujące spotkanie!

Aryna Sabalenka już po raz czwarty z rzędu zagra w finale Australian Open. W latach 2023 i 2024 sięgnęła po tytuł, a w pierwszym z tych finałów ograła właśnie Jelenę Rybakinę (4:6, 6:3, 6:4. Rok temu Białorusinka w meczu o tytuł uległa Maddison Keys (3:6, 6:2, 5:7).

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina doskonale się znają. Grały ze sobą aż 14 razy, a bilans tej rywalizacji to 8-6 dla Białorusinki. Ostatnio górą była reprezentantka Kazachstanu, która wygrała 6:3, 7:6 w finale WTA Finals 2026 w Rijadzie. Po tym meczu doszło do nie przyjemnej sytuacji. Rozgoryczona i wściekła Białorusinka nie potrafiła powstrzymać łez i ostro wypowiedziała się o przeciwniczce, co nagrała kamera. Liderka rankingu usiadła na ławce obok swojej ekipy i wypaliła: „Raz w roku to i pałka, k..., wystrzeli". Kazachskie i rosyjskie media nie miały wątpliwości, że w ten sposób lekceważąco odniosła się do Rybakiny, która wcześniej w tamtym sezonie nie odnosiła większych sukcesów i w ostatniej chwili wywalczyła awans do WTA Finals.

Mistrzyni Australian Open zarobi 4,15 mln dolarów australijskich czyli ponad 10 mln złotych. Jeżeli Jelena Rybakina wygra finał, awansuje z 5. na 3. miejsce w rankingu WTA. W ćwierćfinale ograła 7:5, 6:1 Igę Świątek, która pozostanie na 2. pozycji.

Kiedy finał Australian Open Sabalenka - Rybakina? O której godzinie?

Finał kobiet Australian Open Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina zostanie rozegrany w sobotę 31 stycznia. Początek finału Sabalenka - Rybakina o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

