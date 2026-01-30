Carlos Alcaraz po raz pierwszy w karierze zagra w finale Australian Open. Jeżeli Hiszpan go wygra skompletuje Karierowego Wielkiego Szlema, mając już na koncie triumfy we wszystkich czterech najważniejszych imprezach. Półfinał kosztował go mnóstwo sił. Alcaraz po niesamowitej wojnie na wyniszczenie z Alexanderem Zverevem, walcząc ze skurczami i koszmarnym zmęczeniem, wygrał 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5. Mecz trwał 5 godzin i 27 minut. W piątym secie Hiszpan przegrywał już 3:5, ale odrobił straty.

Novak Djoković to 24-krotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, a Australian Open wygrał aż 10 razy. Jednak jego awans do finału to duża niespodzianka. Niespełna 39-letni Serb w ćwierćfinale był już jedną nogą za burtą. Przegrywał z Lorenzo Musettim, ale Włoch doznał kontuzji i skreczował. W półfinale Djoković odrobił straty i po pięciu setach walki pokonał 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 broniącego tytułu Jannika Sinnera.

Carlos Alcaraz i Novak Djoković grali ze sobą dziewięć razy, a bilans tej rywalizacji to 5-4 dla Serba. Ostatnio spotkali się w półfinale US Open 2025 i górą był Hiszpan (6:4, 7:6, 6:2). Mistrz Australian Open zarobi 4,15 mln dolarów australijskich czyli ponad 10 mln złotych.

Kiedy finał Australia Open Alcaraz - Djoković? O której godzinie?

Mecz Carlos Alcaraz - Novak Djoković w finale Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 1 lutego. Początek finału Alcaraz - Djoković o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

