Bezradność i wściekłość Coco Gauff! Elina Switolina zdemolowała Amerykankę w Australian Open!

Elina Switolina zdemolowała Coco Gauff w zaledwie 59 minut, awansując do półfinału Australian Open.

Amerykanka wpadła w furię, roztrzaskując rakietę po meczu, co uchwyciły kamery.

Sprawdź, z kim Switolina zmierzy się w półfinale i jak przebiegał ten mecz!

Coco Gauff jest mistrzynią US Open 2023 i Roland Garros 2025. W Melbourne jej najlepszym wynikiem pozostaje półfinał z 2024 roku. W United Cup Amerykanka błysnęła formą, pokonując m.in. (6:4, 6:2) Igę Świątek. W Australian Open też prezentowała się dobrze, ale... trafiła kosa na kamień.

Elina Switolina potwierdziła znakomitą dyspozycję z poprzednich spotkań, a Coco Gauff rozegrała bardzo słabe spotkanie. W pierwszym secie popełniła pięć podwójnych błędów serwisowych. W całym meczu natomiast zanotowała tylko trzy zagrania wygrywające, przy aż 26 niewymuszonych błędach. Ukrainka miała cztery asy, 12 uderzeń kończących i 16 niewymuszonych błędów.

Coco Gauff po klęsce w drodze do szatni w ataku furii długo waliła wściekle rakietą w podłogę, co zarejestrowały kamery. Mecz rozgrywano pod dachem w związku z koszmarnym upałem w Melbourne. Temperatura wyraźnie przekroczyła 40 stopni Celsjusza i po godzinie 13 czasu miejscowego na sześć godzin przerwano spotkania rozgrywane na otwartych kortach.

Elina Switolina pierwszy raz zagra w półfinale Australian Open. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka, która kilka godzin wcześniej pokonała 18-letnią Amerykankę Ivę Jovic 6:3, 6:0. 27-latka z Mińska w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys. Sabalenka ma ze Switoliną bilans 5-1.

Dwa pozostałe ćwierćfinały zostaną rozegrane w środę. O godzinie 1.30 czasu polskiego Iga Świątek (nr 2.) zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną (nr 5.), a następnie Amerykanka Amanda Anisimova (nr 4.) zagra z rodaczką Jessicą Pegulą (nr 5.). Półfinały zaplanowano na czwartek, finał na sobotę.

