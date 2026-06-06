Brad Pitt, Kasia Tusk i Dowborowie na meczu Chwalińska - Andriejewa! Finał Roland Garros oglądał cały świat

W Paryżu zakończył się zacięty finał French Open, gdzie Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą, walcząc o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

Na trybunach kortu Philippe’a Chatriera emocje podgrzewały światowe gwiazdy, takie jak Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, śledząc każdy ruch zawodniczek.

Poznaj wszystkie detale tego wyjątkowego meczu!

Hollywood i rock'n'roll na trybunach w Paryżu

Finał turnieju wielkoszlemowego to zawsze wydarzenie, które przyciąga uwagę nie tylko fanów tenisa, ale także największe osobistości ze świata kultury i sztuki. Nie inaczej było podczas decydującego starcia Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą. Trybuny kortu im. Philippe’a Chatriera, mogące pomieścić ponad 15 tysięcy widzów, wypełniły się po brzegi.

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Wśród publiczności kamery wychwyciły prawdziwe ikony. Pojedynek Polki z loży honorowej obserwował Brad Pitt, jeden z najsłynniejszych aktorów na świecie, który na mecz przybył w towarzystwie żony. Tuż obok niego zasiadł Michael "Flea" Balzary, współzałożyciel i basista legendarnej grupy rockowej Red Hot Chili Peppers. Ich obecność tylko potwierdza, jak wielką rangę ma to spotkanie. Mimo słonecznej pogody w Paryżu, zawodniczkom grę utrudniają odczuwalne podmuchy wiatru. Są też polskie akcenty: Kasia Tusk, Marcin Prokop i Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a także Kinga Rusin.

Historyczna szansa dla Mai Chwalińskiej

Dla 24-letniej Mai Chwalińskiej to najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze. Jest ona czwartą Polką w historii, która dotarła do finału singlowego turnieju Wielkiego Szlema. Przed II wojną światową tej sztuki dokonała Jadwiga Jędrzejowska, a w nowszej erze Agnieszka Radwańska. Obu niestety nie udało się sięgnąć po ostateczny triumf.

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Dopiero Iga Świątek przełamała tę passę, zdobywając aż sześć tytułów wielkoszlemowych i stając się jedną z największych legend dyscypliny. Chwalińska w czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6, 6:4, pokazując ogromną determinację i wolę walki.

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Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros