Iga Świątek jasno o końcu kariery. Konkretna deklaracja

Iga Świątek o koniec kariery została zapytana w związku z głośnym powrotem na kort Sereny Williams. 44-letnia Amerykanka po czterech latach rozbratu z tenisem przyjęła od organizatorów Wimbledonu "dziką kartę" i wystąpiła w turnieju singla. W pojedynku z młodą Australijką Mayą Joint zaprezentowała się naprawdę dobrze, ale przegrała 3:6, 7:6(6), 3:6. Iga Świątek została zapytana, czy potrafiłaby - tak jak Williams - wrócić na kort w tak dojrzałym wieku.

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- Motywacje w życiu mogą być różne, ale myślę, że ja, jak już skończę, to skończę i tyle - odpowiedziała Iga Świątek. - Myślę, że nie wróciłabym. Raczej bym po prostu żyła sobie dalej jakimiś innymi wyzwaniami. Serena też ma ich dużo. Ma biznes i na pewno jej się nie nudzi. Myślę, że wszystko zależy od motywacji. Nie wiem do końca, jaka była jej, bo nie czytałam artykułów na ten temat. Może chodziło o to, aby zagrać, by jej dzieci widziały ją na korcie? Ale zobaczymy. Mam 26 lat, więc… 25? No tak - poprawiła się, rozbawiając dziennikarzy.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 4 lipca. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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