Kamil Majchrzak za burtą Roland Garros! Bez szans z Chilijczykiem

Kamil Majchrzak w rankingu jest 78., a znakomicie czujący się na mączce Alejdandro Tabilo - 36. Za Polakiem długa przerwa w grze, w czasie której leczył kontuzję, więc jego forma była sporą niewiadomą. To było ich drugie spotkanie i druga porażka Polaka. Poprzedniej doznał cztery lata temu w pierwszej rundzie US Open.

Kamil Majchrzak przede wszystkim nie znalazł sposobu na serwis Alejadnro Tabilo. Miał dwa breakpointy (w trzecim secie), ale ani razu nie udało mu się go przełamać. Pierwszy set błyskawicznie padł łupem Chilijczyka, który od stanu 1:1 wygrał pięć gemów z rzędu. W drugim walka trwała nieco dłużej, bo do wyniku 2:2. Następne trzy gemy Tabilo wygrał błyskawicznie. W trzecim secie rywal także nie miał żadnych kłopotów. Majchrzaka przełamał tylko raz, ale to wystarczyło do zwycięstwa.

To był piąty start Piotrkowianina w głównej drabince Roland Garros. Przebrnąć pierwszą rundę udało mu się tylko raz - w 2021 roku.

W turnieju singlistów w Paryżu pozostał zatem jeden Polak - Hubert Hurkacz. Wrocławianin w poniedziałek pokonał Hiszpana Jaume Munara 6:3, 6:3, 2:6, 6:3, a w czwartek zmierzy się z rozstawionym z numerem 19. Amerykaninem Francesem Tiafoe. W turnieju kobiet walczą wciąż aż cztery Polki - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska zameldowały się w drugiej rundzie.

Wynik meczu 1. rundy singla:

Alejandro Tabilo (Chile) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:1, 6:3, 6:4.

