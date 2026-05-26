Iga Świątek zameldowała się w 2. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Emerson Jones.

Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Sara Bejlek (nr 35 WTA).

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w Paryżu.

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Roland Garros. Polka awans wywalczyła, pokonując 6:1, 6:2 utalentowaną 17-letnią Australijkę Emerson Jones. - Bardzo się cieszę, że tu wróciłam - mówiła Iga w czasie konferencji prasowej przed pierwszym spotkaniem na paryskiej mączce.

- Od początku wiedziałam, jak chcę zagrać i jaki plan mam realizować. Fajnie, że trenowaliśmy kilka dni w tej wysokiej temperaturze, bo to pomogło mi dostosować się do tego, jak piłka w takich warunkach wysoko skacze na korcie. Byłam solidna i nie podejmowałam niepotrzebnego ryzyka - komentowała zwycięstwo Iga Świątek.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek w 2. rundzie Roland Garros zagra z Sarą Bejlek (nr 35 WTA). 20-letnia Czeszka pierwszy mecz w Paryżu zagrała już w niedzielę i pokonała łatwo 6:3, 6:2 Amerykankę Sloane Stephens, byłą finalistkę French Open. Iga Świątek i Sara Bejlek nigdy wcześniej ze sobą nie grały.

- Jeśli zapytasz mnie teraz, kto jest faworytką Roland Garros w turnieju kobiet, to powiedziałbym, że Iga Świątek, ponieważ wygrała go cztery razy, ma dzięki temu ogromne doświadczenie i czuje się tam komfortowo - powiedział w rozmowie z "Super Express" słynny Boris Becker. - Oczywiście, Coco Gauff jest obrończynią tytułu. Aryna Sabalenka była o set od wygrania w zeszłym roku. Elina Switolina wygrała w Rzymie, a Marta Kostiuk w Madrycie. Jednak kiedy wracasz na taki turniej jak Roland Garros, który wygrałeś cztery razy, czujesz się dobrze ze sobą. Moim zdaniem nie ma jednej wyraźnej faworytki, ale Iga na pewno jest jedną z największych faworytek do zdobycia tytułu - dodał Becker.

Kiedy Iga Świątek gra w 2. rundzie Roland Garros. DATA kolejnego meczu

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 27 maja. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie

Iga Świątek zaczyna walkę w Roland Garros. Zmora czai się na Polkę