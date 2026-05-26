Roland Garros: Kiedy mecze Polaków na French Open? O której godzinie grają? TERMINARZ

Trwa Roland Garros 2026, w drabinkach singla jest aż szóstka Polaków.

Na paryskiej mączce powalczą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska.

Cztery Polki zameldowały się w komplecie w 2. rundzie Roland Garros! W poniedziałek Iga Świątek zrobiła swoje, gromiąc 6:1, 6:2 Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska w kapitalnym stylu rozbiła 6:4, 6:0 Chinkę Qinwen Zheng, mistrzynię olimpijską z Paryża. Wcześniej awans wywalczyły też Magda Linette i Magdalena Fręch, a w poniedziałkowe popołudnie nie zawiódł również Hubert Hurkacz.

Iga znana jest z tego, że wygrywa dużo setów 6:0 lub 6:1, a w tenisowym żargonie tak wysoko wygrane partie nazywa się bajglami i paluszkami. Dlatego mówi się o "piekarni Świątek". W poniedziałek w Paryżu za serwowanie tenisowych wypieków zabrała się również Chwalińska, przyjaciółka Igi. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zdemolowała słynną Qinwen Zheng, grając bardzo mądrze i solidnie. Nękała Chinkę głębokimi forhendami z dużą rotacją i wybijała ją z rytmu.

- Czułam się na korcie swobodnie. Nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia jeżeli chodzi o grę przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom. Dlatego chciałam się skupić na sobie i grać swój tenis najlepiej jak potrafię - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która do głównej drabinki Roland Garros przebiła się w kwalifikacjach. Jej kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens albo Niemka Tatjana Maria.

Bardzo dobry mecz rozegrała również Iga Świątek. Jej rywalką była 17-latka Jones, która potwierdziła, że ma duży talent, ale w starciu z polską "Królową Mączki" była bezradna.

- Od początku wiedziałam, jak chcę zagrać i jaki plan mam realizować. Fajnie, że trenowaliśmy kilka dni w tej wysokiej temperaturze, bo to pomogło mi dostosować się do tego, jak piłka w takich warunkach wysoko skacze na korcie. Byłam solidna i nie podejmowałam niepotrzebnego ryzyka - komentowała zwycięstwo Iga Świątek, a zapytana o triumf Chwalińskiej, dodała z uśmiechem: - Czułam, że przy stylu gry Mai, Qinwen może być ciężko złapać rytm. Maję stać na to, żeby grać długo w Szlemach.

Roland Garros na czterech kanałach

Roland Garros pokazywany jest na aż czterech antenach Eurosportu. W Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2 transmitowane będą spotkania rozgrywane na kortach głównych im. Philippe’a Chatriera i im. Suzanne Lenglen. Eurosport 3 pokaże mecze singla z kortu im. Simonne Mathieu, a w Eurosporcie 4 widzowie obejrzą starcia singlowe na korcie numer 14. Cały turniej transmitowany będzie również w serwisie player.pl oraz w HBO Max.

Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?

Roland Garros, 1. runda

Niedziela 24 maja:

Magda Linette - Tereza Valentova 5:7, 6:4, 7:6(11-9)

Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse 7:6(5), 2:1 krecz

Poniedziałek 25 maja:

Iga Świątek - Emerson Jones 6:1, 6:2

Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0

Hubert Hurkacz - Jaume Munar 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Wtorek 26 maja:

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 11

Roland Garros, 2. runda

Środa 27 maja:

Magda Linette - Jelena Ostapenko

Magdalena Fręch - Jil Teichmann

Iga Świątek - Sara Bejlek

Czwartek 28 maja:

Maja Chwalińska - Elisa Mertens

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe

