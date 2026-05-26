Dla innych to koszmar! Iga Świątek wtedy nabiera mocy! "Daje przewagę"

Iga Świątek mocno podkręca nadgarstkiem piłki, nadając im postępującą rotację. Dzięki temu po odbiciu od kortu gwałtownie przyśpieszają i odbijają się wysokim kozłem, co sprawia problemy ich rywalkom. Te topspinowe "świdry", z których słynął również Rafael Nadal, najlepiej działają właśnie na kortach ziemnych. A piłki najbardziej przyśpieszają i najwyżej skaczą, gdy jest gorąco i świeci słońce.

Widać to było doskonale w meczu Igi Świątek z Emerson Jones w 1. rundzie Roland Garros, który Polka wygrała pewnie 6:1, 6:2. Topspinowe, plasowane głęboko w korcie uderzenia Polki sprawiały duże problemy młodej Australijce. Tak samo było z kick-serwisami Igi. Wysoki kozioł piłki często zaskakiwał rywalkę.

- Od początku wiedziałam, jak chcę zagrać i jaki plan mam realizować. Fajnie, że trenowaliśmy kilka dni w tej wysokiej temperaturze, bo to pomogło mi dostosować się do tego, jak piłka w takich warunkach wysoko skacze na korcie. Byłam solidna i nie podejmowałam niepotrzebnego ryzyka - komentowała zwycięstwo Iga Świątek.

Polka przyznała jednak, że potrzebowała trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do upalnych warunków.

- Kiedy tu przyjechaliśmy, było 16 stopni i mega wietrznie, więc temperatura odczuwalna była jeszcze niższa. Dlatego piłki wydawały się bardzo ciężkie. A potem zrobiło się bardzo gorąco i mega duszno, więc pierwszy dzień treningów na pewno był trudny, bo mało piłek grałam w kort - zdradziła Iga Świątek. - Jednak później wiedziałam, co zrobić, żeby się dostosować. Potrzeba wtedy więcej czucia, kontroli i nie można za mocno uderzyć, bo jak to zrobisz, piłki polecą w aut. Jednak jak się przyzwyczaisz, to dobrze się gra, bo piłki fajnie skaczą. Z moimi rotacjami odbijają się od kortu szybciej i wyżej, a to daje pewną przewagę. Upał? Mi nie przeszkadza. Wiadomo, że tętno jest wyższe i człowiek się bardziej poci, ale lubię grać w takich warunkach. W Chinach czy rok temu w Cincinnati było pod tym względem dużo gorzej - dodała.

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 27 maja o godzinie 12, więc też powinno być gorąco. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

