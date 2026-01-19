Kiedy grają Polacy w 2. rundzie Australian Open? O której godzinie mecze Linette, Fręch, Świątek, Majchrzaka i Klimovicovej?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-19

Mecze Polaków w 2. rundzie Australian Open zostaną rozegrane w środę i w czwartek. Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova wygrali pierwsze spotkania i czekają już na kolejne mecze w Melbourne. Sprawdź, kiedy grają Polacy w 2. rundzie Australian Open.

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press

Biało-Czerwone szaleństwo w Melbourne! W poniedziałek piątka Polaków zaczęła rywalizację w Australian Open i w komplecie awansowała do 2. rundy! Magda Linette miała za sobą czarną serię aż ośmiu kolejnych porażek w 1. rundach turniejów Wielkiego Szlema. Na dodatek teraz trafiła od razu na mocną Amerykankę Emmę Navarro (nr 15 WTA). Wygrała 3:6, 6:3, 6:3, potwierdzając wysoką formę z początku roku.

- Nakładałam na siebie w Szlemach za dużą presję. Teraz w pewnym sensie było mi wszystko jedno. Tym bardziej po losowaniu, bo nie było najłatwiejsze - przyznała Linette. - Spotkania z początku sezonu w Auckland i Hobart dodały mi pewności siebie. Wygrana z rozstawioną tenisistką to zawsze powód do dumy. Emma to zawodniczka silna fizycznie, która nigdy nie odpuszcza. Cieszę się, że fizycznie byłam w stanie jej sprostać - dodała Magda.

Znakomicie zaprezentowała się również Magdalena Fręch, która mimo drobnych problemów z udem rozbiła 6:1, 6:1 Słowenkę Veronikę Erjavec. Trudny moment w meczu z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem przetrwał Kamil Majchrzak i wygrał 7:6(2), 7:5, 3:6, 7:6(3). A pochodząca z Czech Linda Klimovicova w swoim wielkoszlemowym debiucie wyeliminowała Brytyjkę Francescę Jones (6:2, 3:2 krecz rywalki). Cała piątka Polaków za awans do 2. rundy zarobiła po 225 tys. dolarów australijskich czyli ok. 547 tys. złotych (brutto). We wtorek nad ranem pierwszy mecz w Melbourne zagra Hubert Hurkacz.

Kiedy mecze Polaków w 2. rundzie Australian Open?

  • Magdalena Fręch - Jasmine Paolini, środa
  • Magda Linette - Ann Li, środa
  • Linda Klimovicova - Elina Switolina, środa
  • Iga Świątek - Marie Bouzkova, czwartek
  • Kamil Majchrzak - Fabian Marozsan, czwartek
