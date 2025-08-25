Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open

Iga Świątek rywalizację w US Open zacznie od meczu z Emilianą Arango (nr 81). Polka i Kolumbijka jako seniorki nigdy ze sobą nie grały, ale zmierzyły się w juniorskim Roland Garros 2017. 16-letnia Świątek pokonała wtedy 17-letnią Emilianę 6:2, 6:3. Arango na korcie występuje zawsze z charakterystyczną czapką z daszkiem przekręconym do tyłu. W trakcie kariery zmagała się z poważnymi kontuzjami. Najlepiej czuje się na kortach ziemnych, a jej idolem jest Rafael Nadal, czyli dokładnie jak w przypadku Świątek. Na nawierzchni twardej nie odnosiła większych sukcesów, a ostatnio odpadała szybko z turniejów. Arango jest znana z agresywnej gry z głębi kortu, silnego bekhendu i dobrej kondycji. Mieszka i trenuje na Florydzie w akademii IMG w Bradenton.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w US Open 2025?

Mecz Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open zostanie rozegrany we wtorek 26 sierpnia. Początek meczu Świątek - Arango o godzinie 17.30 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformach HBO Maxi GO lub Player.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.