Linda Klimovicova i Maja Chwalińska w finałach kwalifikacji do Australian Open! Drabinka główna o krok!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-14 10:36

Linda Klimovicova wygrała z Australijką Lizette Cabrerą 6:4, 7:5 w 2. rundzie eliminacji wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne. Do finału kwalifikacji awansowała także Maja Chwalińska, po wygranej ze Szwajcarką Rebeką Masarovą 7:6 (10-8), 5:7, 6:1. Obie Polki są zatem o krok od głównej drabinki Australian Open.

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express

Linda Klimovicova, która w światowym rankingu zajmuje 134. miejsce, w kwalifikacjach rozstawiona jest z numerem 23. Po zwycięstwie nad Australijką Lizette Cabrerą (6:4, 7:5) pochodząca z Czech reprezentantka Polski zagra o główną drabinkę Australian Open. Jej ostatnią rywalką w kwalifikacjach będzie grająca z numerem 12. Belgijka Greet Minnen (123. WTA). Ten mecz zaplanowano na godzinę 1 polskiego czasu w nocy ze środy na czwartek.

Maja Chwalińska (145. WTA)  po zwycięstwie 7:6 (10-8), 5:7, 6:1 nad Rebeccą Masarova (115. WTA) też jest już w finale kwalifikacji. O awans do turnieju głównego Polka powalczy ze 178. na liście WTA Ukrainką Anheliną Kalininą. To spotkanie również zacznie się o godzinie 1 polskiego czasu w nocy ze środy na czwartek.

W pierwszej rundzie eliminacji odpadła Katarzyna Kawa, bohaterka polskiego zespołu w United Cup. Miała bardzo mało czasu na odpoczynek i oswojenie się z warunkami w Melbourne po podróży z Sydney.

Pewni udziału w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju głównym są Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie drabinek Australian Open w czwartek o godz. 4.30 rano polskiego czasu.

