Kiedy losowanie Australian Open 2026? O której godzinie drabinka?

Australian Open 2026 zbliża się wielkimi krokami. Zagrają w nim m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Zwycięscy w singlu zarobią po 10 milionów złotych, a faworytami są Jannik Sinner i Aryna Sabalenka.

Iga Świątek, mimo ostatnich porażek, wciąż jest typowana jako jedna z głównych faworytek.

Sprawdź, kiedy odbędzie się losowanie Australian Open 2026 i o której godzinie poznamy drabinki turniejowe!

W Melbourne rusza Australian Open, a stawka jest ogromna. Mistrzowie turniejowych singlowych zgarną po 4,15 mln dolarów australijskich czyli okrągłe 10 mln złotych Faworyci w turnieju mężczyzn to oczywiście broniący tytułu Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Włoch i Hiszpan w latach 2024-2025 zupełnie zdominowali konkurencję, wygrywając zgodnie po cztery turnieje wielkoszlemowe. W Melbourne królował Sinner.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz po triumfie w United Cup trenują już w Melbourne, gdzie powalczą również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak, w kwalifikacjach grają wciąż Maja Chwalińska i Linda Klimovicova.

Zdecydowaną faworytką w rywalizacji kobiet jest Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała Australian Open w latach 2023 i 2024, a rok temu przegrała (z Madison Keys) dopiero w finale. Wysoką formę potwierdziła na starcie nowego sezonu, wygrywając turniej WTA w Brisbane.

Iga Świątek sezon zaczęła, triumfując z reprezentacją Polski w United Cup, ale jej dwie wyraźne porażki z Coco Gauff (4:6, 2:6) i Belindą Bencic (6:3, 0:6, 3:6) mocno zaniepokoiły kibiców. Bukmacherzy wciąż jednak widzą w Polce faworytkę nr 2 do triumfu w Melbourne, oceniając wyżej jej szanse niż w przypadku Coco Gauff, Jeleny Rybakiny czy Amandy Anisimovej.

Ekspert uspokaja po porażkach Igi Świątek. Ciekawe kulisy przygotowań Huberta Hurkacza

- Na pewno dla mnie były to bardzo dobre mecze do analizy, bo przeciwko naprawdę topowym zawodniczkom - stwierdziła Iga Świątek po United Cup. - To był dobry test, a teraz będziemy pracować nad poprawą kilku elementów, które w tym tygodniu nie działały. Nie ma za dużo czasu, bo potrzebuję też kilku dni na regenerację, ale taki już jest tenis, że musisz płynąć z prądem. Zobaczymy - dodała Iga Świątek, której brakuje już tylko triumfu w Australian Open do skompletowania karierowej Wielkiego Szlema (triumf we wszystkich czterech najważniejszych turniejach).

Kiedy losowanie Australian Open 2026?

Losowanie Australian Open 2026 zaplanowano na czwartek 15 stycznia. Początek ceremonii losowania o godzinie 4.30 rano polskiego czasu. Transmisja będzie dostępna na kanale turnieju na YouTube. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie