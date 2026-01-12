Iga Świątek zdradziła, co z jej zdrowiem! Ogromny awans w rankingu Huberta Hurkacza

Polscy tenisiści świętują triumf w United Cup i myślą już o występie w Australian Open.

Iga Świątek uspokaja fanów, że mimo ostatnich porażek, jej zdrowie jest w porządku.

Odkryj, co Iga planuje poprawić przed Australian Open i jak Hubert Hurkacz awansował w rankingu.

- Aż brakuje mi słów. To naprawdę niewiarygodne. Myślę, że pokazaliśmy, jak silni jesteśmy jako polski tenis. Wygranie tego trofeum smakuje niesamowicie - cieszył się Hubert Hurkacz.

Tenisista z Wrocławia w United Cup pokonał dwóch zawodników z Top-10 rankingu (Alexandra Zvereva i Taylora Fritza), a w finale ze Szwajcarią rozprawił się ze Stanem Wawrinką (6:3, 3:6, 6:3), trzykrotnym mistrzem turnieju Wielkiego Szlema. Dzięki tym zwycięstwom wracający do gry po długiej przerwie Hubi awansował w rankingu ATP z 83. na 53. miejsce i znów jest najwyżej notowanym Polakiem, bo wyprzedził m.in. Kamila Majchrzaka (nr 58). Hurkacz w United Cup zarobił też najwięcej pieniędzy w naszym zespole - aż 667 tys. dolarów.

Trium Polaków cieszy, ale martwi za to dyspozycja Igi Świątek w dwóch ostatnich meczach. Polska gwiazda przegrała wyraźnie 4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic. Wiceliderka rankingu uspokajała, że z jej zdrowiem jest wszystko w porządku.

- Wszystko jest OK, nie mam kontuzji. Jestem po prostu bardzo obolała ze zmęczenia. Pierwszy turniej w roku trochę inaczej obciąża ciało niż w środku sezonu. Teraz po prostu czeka mnie dobra regeneracja i kilka dni wolnego - zdradziła Iga Świątek. - Fizycznie w drugim secie na pewno nie byłam najlepszą wersją siebie. Belinda świetnie to wykorzystała i mnie przycisnęła. Na pewno postaram się to poprawić przed Australian Open i zobaczymy. Ale nic szalonego się nie stało. Straciłam intensywność i nie czułam się już tak dobrze, jeżeli chodzi o poruszanie się i w nogach. Na pewno dla mnie były to bardzo dobre mecze do analizy, bo przeciwko naprawdę topowym zawodniczkom. To był dobry test, a teraz będziemy pracować nad poprawą kilku elementów, które w tym tygodniu nie działały - dodała Świątek.

Tyle zarobili w United Cup

H. Hurkacz - 667 000 dol.

I. Świątek - 486 900

J. Zieliński - 205 900

K. Kawa - 190 900

K. Piter - 94 900

D. Michalski - 74 900

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie