Losowanie US Open RELACJA NA ŻYWO. Z kim gra Iga Świątek? DRABINKA już dzisiaj!

Na żywo Losowanie US Open Za chwilę poznamy drabinki US Open 2025 W głównych drabinkach singla US Open jest czwórka Polaków - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. W kwalifkacjach walczą jeszcze Maja Chwalińska i Linda Klimovicova Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek US Open 2025. Początek ceremonii w czwartek o godzinie 18 polskiego czasu

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati i jest oczywiście jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Bukmacherzy najwyżej oceniają szanse broniącej tytułu Aryny Sabalenki, ale Polka w ich notowaniach jest już tuż za Białorusinką. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

- Tak naprawdę wszystko zaczyna się teraz od początku. Na pewno postaram się wykorzystać pewność siebie i doświadczenie, ale zobaczymy też, jak będzie z nawierzchnią, do której trzeba będzie się dostosować - komentowała Iga Świątek.

W US Open zagrają również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska i Linda Klimovicova walczą w kwalifikacjach.