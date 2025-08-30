Magdalena Fręch przegrała z Coco Gauff i odpadła z US Open

Magdalena Fręch w 3. rundzie zmierzyła się z Coco Gauff, więc poprzeczka zawieszona była już bardzo wysoko. Amerykanka to trzecia rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros. US Open wygrała w 2023 r. Ostatnio Coco Gauff była w słabszej formie, ale w pojedynku z Polką spisała się dobrze.
A Magdalena Fręch nie zagrała dobrego spotkania. Polka w całym meczu popełniła aż 29 niewymuszonych błędów. Dużo psuła zwłaszcza w drugim secie. Być może nie poradziła sobie z przeszkadzającymi w grze światłocieniami. Przez trybuny jedna część kortu była w słońcu, a druga w cieniu. Zabrało solidności, a doświadczona - mimo młodego wieku - Amerykanka miała w tym spotkaniu dużo więcej argumentów.
Magdalena Fręch - Coco Gauff
Dominant Gauff is back in R4! 💪 pic.twitter.com/fKJEiZYX3S— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
3:6, 1:6
KONIEC! Magdalena Fręch odpada z US Open w 3. rundzie. Przegrała 3:6, 1:6 z Coco Gauff
15-40 Dobry serwis Fręch
0-40 Kolejny błąd Magdy, niecelny forhend. Są piłki meczowe
0-30 Polka już gra bardzo słabo
0-15 Autowy forhend Magdy
3:6, 1:5
Gem Gauff. Na koniec Magda wpakowała piłkę w siatkę
Przewaga Gauff. A teraz błąd Magdy
40-40 Sprytny wolej Coco
40-30 Błąd Amerykanki i Polka ma breakpointa
30-30 Podwójny błąd serwisowy Gauff. Brzydki mecz się zrobił
15-30 Kolejny błąd Polki, forhend w siatkę. Słabo gra Magda
15-15 Podwójny błąd serwisowy Coco
0-15 Return Magdy w siatkę
3:6, 1:4
Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Seria błędów Magdy
0-40 Znów prosty błąd Fręch i są breakpointy
0-30 Błąd Magdy. Aż 21 niewymuszonych błędów już Polki
0-15 Świetny wolej Coco
3:6, 1:3
Gem Gauff. Na koniec znów długa wymiana, w której Amerykanka wymusiła błąd Polki
30-40 Dobry serwis Coco na ciało Magdy, a potem skuteczny slajs
30-30 Bardzo długa wymiana. Na koniec Amerykanka zagrała pewnie w otwarty już kort
30-15 Podwójny błąd serwisowy Coco
15-15 Polka mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd Amerykanki
0-15 Błąd Magdy. Za dużo psuje Polka
3:6, 1:2
Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Magdy. Seria błędów, przegrała go do zera
0-40 Podwójny błąd serwisowy Magdy. Są breakpointy
0-30 Po skrócie Magdy Coco dobiegła do piłki i skończyła punkt mocnym uderzeniem po crossie
0-15 Błąd Polki na koniec długiej wymiany. Uderzyła w siatkę
3:6, 1:1
Gem Gauff. Na koniec dobry serwis Coco
0-40 As serwisowy Amerykanki
0-30 Błąd Magdy, bekhend w siatkę
0-15 Gauff w dobrym momencie zagrała sktót. Magda dobiegła do piłki, ale odegrała w aut
3:6, 1:0
Gem Fręch. Na koniec kolejny błąd Coco. Magda wygrała gema, w którym musiała bronić breakpointów
Przewaga Fręch. Bitwa na slajsy. Na koniec błąd Gauff
40-40 Amerykanka zagrała za końcową linię
30-40 Znów błąd Fręch i jest breakpoint
30-30 A teraz błąd Magdy. Po returnie rywalki odegrała za końcową linię
30-15 Coco pod presją zagrała w aut
15-15 Piękna akcja Magdy. Najpierw skrót a potem po odegraniu Coco świetny wolej łodzianki
0-15 Wymiana przez środek. Na koniec Magda zagrała w aut
Początek drugiego seta. Serwuje Magda Fręch
3:6
GEM I SET COCO GAUFF. Na koniec błąd Magdy Fręch. Amerykanka wygrywa pierwszego seta 6:3
15-40 Coco Gauff ma piłki setowe
15-30 Dobry serwis Coco
15-15 Nieudany skrót Polki. Piłka zatrzymała się na siatce
15-0 Świetna akcja Magdy, precyzyjne uderzenie
3:5
Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec dziwny błąd Magdy, która źle obliczyła lot piłki
Gauff znów ma breakpointa
Równowaga. Dobry serwis Magdy
Gauff znów ma breakpointa po błędzie Fręch
40-40 Gauff po głębokim zagraniu Magdy odegrała w aut
30-40 Błąd Magdy. Zagrała slajsa i piłka wpadła w siatkę. Breakpoint
30-30 Długa wymiana. Na koniec Polka pod presją zagrała w korytarz deblowy
30-15 Gauff zagrała sprytnie przeciwko kierunkowi biegu Fręch
30-0 Dobry serwis Polki
15-0 Świetny forhend Magdy. Dobra odpowiedź na return rywalki
3:4
Gem Gauff. Amerykanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie
30-40 Gauff zagrała ramą rakiety, daleko w aut
15-40 Precyzyjne zagranie Magdy
0-40 Znów prosty błąd Magdy. Coco była przy siatce, a Polka uderzyła w aut, choć sytuacja była dobra
0-30 Polka zagrała w siatkę
0-15 Magda pod presją zagrała za końcową linię
3:3
Gem Fręch. Magda obroniła breakpointy i wygrała gema. Mamy już remis. Na koniec prosty błąd Gauff
Przewaga Fręch. Świetny serwis Magdy
40-40 Return Amerykanki w siatkę
30-40 Taśma teraz bardzo pomogła Magdalenie
15-40 Błąd Polki, autowy forhend. Są breakpointy
15-30 Efektowna wymiana, w której Magda dyktowała tempo, a Coco świetnie się broniła. Na koniec Polka niestety uderzyła w aut
15-15 Pewny smecz po koźle Gauff
15-0 Po ładnym slajsie Magdy Coco zagrała w siatkę
2:3
Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Seria błędów Amerykanki. Na koniec podwójny błąd serwisowy Coco
40-15 Coco znów zagrała w siatkę. Magda ma breakpointy
30-15 Amerykanka znów popełniła błąd. Forhend w siatkę
15-15 Efektowna kontra Coco. Bekhend po crossie
15-0 Błąd Amerykanki
1:3
Gem Fręch. Magda zgarnia wreszcie pierwszego gema. Wygrała go do zera
40-0 Autowy forhend Gauff
30-0 Świetny skrót Magdy! Zaskakujący i dokładny
15-0 Wreszcie ładna akcja Magdy
0:3
Gem Gauff. Amerykanka powiększa przewagę. W ostatniej akcji spychała do defensywy Polkę, otwierając sobie kort. Na koniec ruszyła do przodu po krótszym zagraniu Magdy i pewnie uderzyła przy siatce
30-40 Za długi bekhend Fręch
30-30 Nieudany skrót Gauff. Piłka ledwo doleciała do siatki
15-30 Świetna kontra Coco. Minęła atakującą przy siatce Magdę
15-15 Dobry return Polki. Amerykanka odegrała w siatkę
0-15 Coraz wyraźniejsza przewaga Gauff. Teraz mocnym uderzeniem wymusiła błąd Fręch
0:2
Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Błędy Magdy, a na koniec ładna akcja Coco. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem. Gem do zera
0-40 Po returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę. Są breakpointy
0-30 Magda zagrała dobry skrót, ale Coco dobiegła do piłki. Po chwili Polka uderzyła w siatkę
0-15 Przypadkowy return Gauff. Piłka spada tuż za siatką, co zaskoczyło Fręch
0:1
Gem Gauff. Na koniec błąd Polki. Amerykanka przegrywała 0-30, ale obroniła serwis
30-40 Skuteczny smecz Gauff
30-30 Autowy return Fręch
30-15 Magda pracowała w defensywie, ale w końcu pod presją zagrała w siatkę
30-0 Znów długa wymiana, jeszcze dłuższa. Na koniec świetny forhend Magdy!
15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy bekhend Amerykanki
GRAMY! Serwuje Coco Gauff
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Coco Gauff o wybrała serwis. Amerykanka zacznie to spotkanie
Magda Fręch i Coco Gauff właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium
Magda Fręch po raz trzeci zagra z Coco Gauff. Dwa poprzednie mecze przegrała
Magda Fręch to pierwsza z trójki Polaków, którzy dziś powalczą w 3. rundzie US Open. Wieczorem powalczy Kamil Majchrzak (ok. godz. 20.30) a w nocy Iga Świątek (o godz. 1)
Witamy w relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu