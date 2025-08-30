Magdalena Fręch przegrała z Coco Gauff i odpadła z US Open

Magdalena Fręch w 3. rundzie zmierzyła się z Coco Gauff, więc poprzeczka zawieszona była już bardzo wysoko. Amerykanka to trzecia rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros. US Open wygrała w 2023 r. Ostatnio Coco Gauff była w słabszej formie, ale w pojedynku z Polką spisała się dobrze.

A Magdalena Fręch nie zagrała dobrego spotkania. Polka w całym meczu popełniła aż 29 niewymuszonych błędów. Dużo psuła zwłaszcza w drugim secie. Być może nie poradziła sobie z przeszkadzającymi w grze światłocieniami. Przez trybuny jedna część kortu była w słońcu, a druga w cieniu. Zabrało solidności, a doświadczona - mimo młodego wieku - Amerykanka miała w tym spotkaniu dużo więcej argumentów.

Na żywo Magdalena Fręch - Coco Gauff Dominant Gauff is back in R4! 💪 pic.twitter.com/fKJEiZYX3S — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025 3:6, 1:6 KONIEC! Magdalena Fręch odpada z US Open w 3. rundzie. Przegrała 3:6, 1:6 z Coco Gauff 15-40 Dobry serwis Fręch 0-40 Kolejny błąd Magdy, niecelny forhend. Są piłki meczowe 0-30 Polka już gra bardzo słabo 0-15 Autowy forhend Magdy 3:6, 1:5 Gem Gauff. Na koniec Magda wpakowała piłkę w siatkę Przewaga Gauff. A teraz błąd Magdy 40-40 Sprytny wolej Coco 40-30 Błąd Amerykanki i Polka ma breakpointa 30-30 Podwójny błąd serwisowy Gauff. Brzydki mecz się zrobił 15-30 Kolejny błąd Polki, forhend w siatkę. Słabo gra Magda 15-15 Podwójny błąd serwisowy Coco 0-15 Return Magdy w siatkę 3:6, 1:4 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Seria błędów Magdy 0-40 Znów prosty błąd Fręch i są breakpointy 0-30 Błąd Magdy. Aż 21 niewymuszonych błędów już Polki 0-15 Świetny wolej Coco 3:6, 1:3 Gem Gauff. Na koniec znów długa wymiana, w której Amerykanka wymusiła błąd Polki 30-40 Dobry serwis Coco na ciało Magdy, a potem skuteczny slajs 30-30 Bardzo długa wymiana. Na koniec Amerykanka zagrała pewnie w otwarty już kort 30-15 Podwójny błąd serwisowy Coco 15-15 Polka mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd Amerykanki 0-15 Błąd Magdy. Za dużo psuje Polka 3:6, 1:2 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Magdy. Seria błędów, przegrała go do zera 0-40 Podwójny błąd serwisowy Magdy. Są breakpointy 0-30 Po skrócie Magdy Coco dobiegła do piłki i skończyła punkt mocnym uderzeniem po crossie 0-15 Błąd Polki na koniec długiej wymiany. Uderzyła w siatkę 3:6, 1:1 Gem Gauff. Na koniec dobry serwis Coco 0-40 As serwisowy Amerykanki 0-30 Błąd Magdy, bekhend w siatkę 0-15 Gauff w dobrym momencie zagrała sktót. Magda dobiegła do piłki, ale odegrała w aut 3:6, 1:0 Gem Fręch. Na koniec kolejny błąd Coco. Magda wygrała gema, w którym musiała bronić breakpointów Przewaga Fręch. Bitwa na slajsy. Na koniec błąd Gauff 40-40 Amerykanka zagrała za końcową linię 30-40 Znów błąd Fręch i jest breakpoint 30-30 A teraz błąd Magdy. Po returnie rywalki odegrała za końcową linię 30-15 Coco pod presją zagrała w aut 15-15 Piękna akcja Magdy. Najpierw skrót a potem po odegraniu Coco świetny wolej łodzianki 0-15 Wymiana przez środek. Na koniec Magda zagrała w aut Początek drugiego seta. Serwuje Magda Fręch 3:6 GEM I SET COCO GAUFF. Na koniec błąd Magdy Fręch. Amerykanka wygrywa pierwszego seta 6:3 15-40 Coco Gauff ma piłki setowe 15-30 Dobry serwis Coco 15-15 Nieudany skrót Polki. Piłka zatrzymała się na siatce 15-0 Świetna akcja Magdy, precyzyjne uderzenie 3:5 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec dziwny błąd Magdy, która źle obliczyła lot piłki Gauff znów ma breakpointa Równowaga. Dobry serwis Magdy Gauff znów ma breakpointa po błędzie Fręch 40-40 Gauff po głębokim zagraniu Magdy odegrała w aut 30-40 Błąd Magdy. Zagrała slajsa i piłka wpadła w siatkę. Breakpoint 30-30 Długa wymiana. Na koniec Polka pod presją zagrała w korytarz deblowy 30-15 Gauff zagrała sprytnie przeciwko kierunkowi biegu Fręch 30-0 Dobry serwis Polki 15-0 Świetny forhend Magdy. Dobra odpowiedź na return rywalki 3:4 Gem Gauff. Amerykanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie 30-40 Gauff zagrała ramą rakiety, daleko w aut 15-40 Precyzyjne zagranie Magdy 0-40 Znów prosty błąd Magdy. Coco była przy siatce, a Polka uderzyła w aut, choć sytuacja była dobra 0-30 Polka zagrała w siatkę 0-15 Magda pod presją zagrała za końcową linię 3:3 Gem Fręch. Magda obroniła breakpointy i wygrała gema. Mamy już remis. Na koniec prosty błąd Gauff Przewaga Fręch. Świetny serwis Magdy 40-40 Return Amerykanki w siatkę 30-40 Taśma teraz bardzo pomogła Magdalenie 15-40 Błąd Polki, autowy forhend. Są breakpointy 15-30 Efektowna wymiana, w której Magda dyktowała tempo, a Coco świetnie się broniła. Na koniec Polka niestety uderzyła w aut 15-15 Pewny smecz po koźle Gauff 15-0 Po ładnym slajsie Magdy Coco zagrała w siatkę 2:3 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Seria błędów Amerykanki. Na koniec podwójny błąd serwisowy Coco 40-15 Coco znów zagrała w siatkę. Magda ma breakpointy 30-15 Amerykanka znów popełniła błąd. Forhend w siatkę 15-15 Efektowna kontra Coco. Bekhend po crossie 15-0 Błąd Amerykanki 1:3 Gem Fręch. Magda zgarnia wreszcie pierwszego gema. Wygrała go do zera 40-0 Autowy forhend Gauff 30-0 Świetny skrót Magdy! Zaskakujący i dokładny 15-0 Wreszcie ładna akcja Magdy 0:3 Gem Gauff. Amerykanka powiększa przewagę. W ostatniej akcji spychała do defensywy Polkę, otwierając sobie kort. Na koniec ruszyła do przodu po krótszym zagraniu Magdy i pewnie uderzyła przy siatce 30-40 Za długi bekhend Fręch 30-30 Nieudany skrót Gauff. Piłka ledwo doleciała do siatki 15-30 Świetna kontra Coco. Minęła atakującą przy siatce Magdę 15-15 Dobry return Polki. Amerykanka odegrała w siatkę 0-15 Coraz wyraźniejsza przewaga Gauff. Teraz mocnym uderzeniem wymusiła błąd Fręch 0:2 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Błędy Magdy, a na koniec ładna akcja Coco. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem. Gem do zera 0-40 Po returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę. Są breakpointy 0-30 Magda zagrała dobry skrót, ale Coco dobiegła do piłki. Po chwili Polka uderzyła w siatkę 0-15 Przypadkowy return Gauff. Piłka spada tuż za siatką, co zaskoczyło Fręch 0:1 Gem Gauff. Na koniec błąd Polki. Amerykanka przegrywała 0-30, ale obroniła serwis 30-40 Skuteczny smecz Gauff 30-30 Autowy return Fręch 30-15 Magda pracowała w defensywie, ale w końcu pod presją zagrała w siatkę 30-0 Znów długa wymiana, jeszcze dłuższa. Na koniec świetny forhend Magdy! 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy bekhend Amerykanki GRAMY! Serwuje Coco Gauff Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Coco Gauff o wybrała serwis. Amerykanka zacznie to spotkanie Magda Fręch i Coco Gauff właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium Magda Fręch po raz trzeci zagra z Coco Gauff. Dwa poprzednie mecze przegrała Magda Fręch to pierwsza z trójki Polaków, którzy dziś powalczą w 3. rundzie US Open. Wieczorem powalczy Kamil Majchrzak (ok. godz. 20.30) a w nocy Iga Świątek (o godz. 1) Witamy w relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

