Magdalena Fręch przegrała z Coco Gauff i odpadła z US Open

Michał Chojecki
2025-08-30 19:08

Magdalena Fręch przegrała z Coco Gauff 3:6, 1:6 i odpadła z US Open w 3. rundzie. Amerykanka to trzecia rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros, a US Open wygrała dwa lata temu. Fręch zagrała z nią po raz trzeci i znów nie zdołała urwać faworytce seta. Poniżej relacja na żywo z meczu Fręch - Gauff w US Open.

Magdalena Fręch - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w US Open

Autor: Associated Press

Magdalena Fręch w 3. rundzie zmierzyła się z Coco Gauff, więc poprzeczka zawieszona była już bardzo wysoko. Amerykanka to trzecia rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros. US Open wygrała w 2023 r. Ostatnio Coco Gauff była w słabszej formie, ale w pojedynku z Polką spisała się dobrze.

A Magdalena Fręch nie zagrała dobrego spotkania. Polka w całym meczu popełniła aż 29 niewymuszonych błędów. Dużo psuła zwłaszcza w drugim secie. Być może nie poradziła sobie z przeszkadzającymi w grze światłocieniami. Przez trybuny jedna część kortu była w słońcu, a druga w cieniu. Zabrało solidności, a doświadczona - mimo młodego wieku - Amerykanka miała w tym spotkaniu dużo więcej argumentów.

Na żywo

Magdalena Fręch - Coco Gauff

3:6, 1:6

KONIEC! Magdalena Fręch odpada z US Open w 3. rundzie. Przegrała 3:6, 1:6 z Coco Gauff

15-40 Dobry serwis Fręch

0-40 Kolejny błąd Magdy, niecelny forhend. Są piłki meczowe

0-30 Polka już gra bardzo słabo

0-15 Autowy forhend Magdy

3:6, 1:5

Gem Gauff. Na koniec Magda wpakowała piłkę w siatkę

Przewaga Gauff. A teraz błąd Magdy

40-40 Sprytny wolej Coco

40-30 Błąd Amerykanki i Polka ma breakpointa

30-30 Podwójny błąd serwisowy Gauff. Brzydki mecz się zrobił

15-30 Kolejny błąd Polki, forhend w siatkę. Słabo gra Magda

15-15 Podwójny błąd serwisowy Coco

0-15 Return Magdy w siatkę

3:6, 1:4

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Seria błędów Magdy

0-40 Znów prosty błąd Fręch i są breakpointy

0-30 Błąd Magdy. Aż 21 niewymuszonych błędów już Polki

0-15 Świetny wolej Coco

3:6, 1:3

Gem Gauff. Na koniec znów długa wymiana, w której Amerykanka wymusiła błąd Polki

30-40 Dobry serwis Coco na ciało Magdy, a potem skuteczny slajs

30-30 Bardzo długa wymiana. Na koniec Amerykanka zagrała pewnie w otwarty już kort

30-15 Podwójny błąd serwisowy Coco

15-15 Polka mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd Amerykanki

0-15 Błąd Magdy. Za dużo psuje Polka

3:6, 1:2

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Zupełnie nieudany gem serwisowy Magdy. Seria błędów, przegrała go do zera

0-40 Podwójny błąd serwisowy Magdy. Są breakpointy

0-30 Po skrócie Magdy Coco dobiegła do piłki i skończyła punkt mocnym uderzeniem po crossie

0-15 Błąd Polki na koniec długiej wymiany. Uderzyła w siatkę

3:6, 1:1

Gem Gauff. Na koniec dobry serwis Coco

0-40 As serwisowy Amerykanki

0-30 Błąd Magdy, bekhend w siatkę

0-15 Gauff w dobrym momencie zagrała sktót. Magda dobiegła do piłki, ale odegrała w aut

3:6, 1:0

Gem Fręch. Na koniec kolejny błąd Coco. Magda wygrała gema, w którym musiała bronić breakpointów

Przewaga Fręch. Bitwa na slajsy. Na koniec błąd Gauff

40-40 Amerykanka zagrała za końcową linię

30-40 Znów błąd Fręch i jest breakpoint

30-30 A teraz błąd Magdy. Po returnie rywalki odegrała za końcową linię

30-15 Coco pod presją zagrała w aut

15-15 Piękna akcja Magdy. Najpierw skrót a potem po odegraniu Coco świetny wolej łodzianki

0-15 Wymiana przez środek. Na koniec Magda zagrała w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Magda Fręch

3:6

GEM I SET COCO GAUFF. Na koniec błąd Magdy Fręch. Amerykanka wygrywa pierwszego seta 6:3

15-40 Coco Gauff ma piłki setowe

15-30 Dobry serwis Coco

15-15 Nieudany skrót Polki. Piłka zatrzymała się na siatce

15-0 Świetna akcja Magdy, precyzyjne uderzenie

3:5

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec dziwny błąd Magdy, która źle obliczyła lot piłki

Gauff znów ma breakpointa

Równowaga. Dobry serwis Magdy

Gauff znów ma breakpointa po błędzie Fręch

40-40 Gauff po głębokim zagraniu Magdy odegrała w aut

30-40 Błąd Magdy. Zagrała slajsa i piłka wpadła w siatkę. Breakpoint

30-30 Długa wymiana. Na koniec Polka pod presją zagrała w korytarz deblowy

30-15 Gauff zagrała sprytnie przeciwko kierunkowi biegu Fręch

30-0 Dobry serwis Polki

15-0 Świetny forhend Magdy. Dobra odpowiedź na return rywalki

3:4

Gem Gauff. Amerykanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie

30-40 Gauff zagrała ramą rakiety, daleko w aut

15-40 Precyzyjne zagranie Magdy

0-40 Znów prosty błąd Magdy. Coco była przy siatce, a Polka uderzyła w aut, choć sytuacja była dobra

0-30 Polka zagrała w siatkę

0-15 Magda pod presją zagrała za końcową linię

3:3

Gem Fręch. Magda obroniła breakpointy i wygrała gema. Mamy już remis. Na koniec prosty błąd Gauff

Przewaga Fręch. Świetny serwis Magdy

40-40 Return Amerykanki w siatkę

30-40 Taśma teraz bardzo pomogła Magdalenie

15-40 Błąd Polki, autowy forhend. Są breakpointy

15-30 Efektowna wymiana, w której Magda dyktowała tempo, a Coco świetnie się broniła. Na koniec Polka niestety uderzyła w aut

15-15 Pewny smecz po koźle Gauff

15-0 Po ładnym slajsie Magdy Coco zagrała w siatkę

2:3

Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Seria błędów Amerykanki. Na koniec podwójny błąd serwisowy Coco

40-15 Coco znów zagrała w siatkę. Magda ma breakpointy

30-15 Amerykanka znów popełniła błąd. Forhend w siatkę

15-15 Efektowna kontra Coco. Bekhend po crossie

15-0 Błąd Amerykanki

1:3

Gem Fręch. Magda zgarnia wreszcie pierwszego gema. Wygrała go do zera

40-0 Autowy forhend Gauff

30-0 Świetny skrót Magdy! Zaskakujący i dokładny

15-0 Wreszcie ładna akcja Magdy

0:3

Gem Gauff. Amerykanka powiększa przewagę. W ostatniej akcji spychała do defensywy Polkę, otwierając sobie kort. Na koniec ruszyła do przodu po krótszym zagraniu Magdy i pewnie uderzyła przy siatce

30-40 Za długi bekhend Fręch

30-30 Nieudany skrót Gauff. Piłka ledwo doleciała do siatki

15-30 Świetna kontra Coco. Minęła atakującą przy siatce Magdę

15-15 Dobry return Polki. Amerykanka odegrała w siatkę

0-15 Coraz wyraźniejsza przewaga Gauff. Teraz mocnym uderzeniem wymusiła błąd Fręch

0:2

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Błędy Magdy, a na koniec ładna akcja Coco. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem. Gem do zera

0-40 Po returnie Amerykanki Polka odegrała w siatkę. Są breakpointy

0-30 Magda zagrała dobry skrót, ale Coco dobiegła do piłki. Po chwili Polka uderzyła w siatkę

0-15 Przypadkowy return Gauff. Piłka spada tuż za siatką, co zaskoczyło Fręch

0:1

Gem Gauff. Na koniec błąd Polki. Amerykanka przegrywała 0-30, ale obroniła serwis

30-40 Skuteczny smecz Gauff

30-30 Autowy return Fręch

30-15 Magda pracowała w defensywie, ale w końcu pod presją zagrała w siatkę

30-0 Znów długa wymiana, jeszcze dłuższa. Na koniec świetny forhend Magdy!

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy bekhend Amerykanki

GRAMY! Serwuje Coco Gauff

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Coco Gauff o wybrała serwis. Amerykanka zacznie to spotkanie

Magda Fręch i Coco Gauff właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium

Magda Fręch po raz trzeci zagra z Coco Gauff. Dwa poprzednie mecze przegrała

Magda Fręch to pierwsza z trójki Polaków, którzy dziś powalczą w 3. rundzie US Open. Wieczorem powalczy Kamil Majchrzak (ok. godz. 20.30) a w nocy Iga Świątek (o godz. 1)

Witamy w relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

