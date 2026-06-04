O której gra Maja Chwalińska dzisiaj półfinał z Dianą Sznajder? Kiedy mecz w Roland Garros? TRANSMISJA

Rewelacyjna Maja Chwalińska awansowała do półfinału Roland Garros po zwycięstwie nad Anną Kalinską.

Rywalką Polki w boju o finał będzie Diana Sznajder, sensacyjna pogromczyni Aryny Sabalenki.

Sprawdź, kiedy Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open.

Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros

Maja Chwalińska zagra z Dianą Sznajder w półfinale Roland Garros. Rosjanka była dwie piłki od porażki z Aryną Sabalenką, ale w wielkim stylu odrobiła straty i pokonała białoruską liderkę rankingu 3:6, 7:5, 6:0. Diana Sznajder ma 22 lata. Zajmuje 23. miejsce w rankingu. Jest leworęczna, więc w półfinałowym starciu z Polką będziemy mieli starcie dwóch mańkutek.

Diana Sznajder urodziła się w Moskwie. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie. Jego potomkowie to Niemcy nadwołżańscy, czyli osadnicy, którzy przybyli do Rosji jeszcze w XVIII wieku na zaproszenie Katarzyny Wielkiej.

Kim jest Diana Sznajder? Rywalka Mai Chwalińskiej ma niemieckie korzenie, też jest leworęczna

Po agresji Rosji na Ukrainę Diana Sznajder była namawiana przez członków rodziny i znajomych do zmiany obywatelstwa. Jednak odmówiła. - Zostałam wychowana jako patriotka - tłumaczyła. W 2022 r. przeprowadziła się z Rosji do USA, aby studiować na Uniwersytecie w Karolinie Północnej.

Maja Chwalińska i Diana Sznajder grały ze sobą raz w 2022 roku. Polka i Rosjanka zmierzyły się w małym turnieju WTA 60 w Stambule, też na mączce. Górą była wtedy Sznajder, która wygrała 6:4, 6:4.

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Maja Chwalińska awans do półfinału wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:3 Annę Kalinską. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.

Kiedy gra Chwalińska w półfinale Roland Garros? Transmisja

Mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 4 czerwca 2026. Początek półfinału Chwalińska - Sznajder ok godziny 17, po zakończeniu pierwszego półfinału, w którym zagrają Marta Kostiuk i Mirra Andriejewa (początek o godz. 15). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

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