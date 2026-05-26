Roland Garros. Sensacje już w 1. rundzie! Faworyci polegli na starcie

We wtorek, 26 maja, rozegrano ostatnie mecze 1. rundy Roland Garros 2026.

Z turnieju odpadło już kilku wysoko rozstawionych tenisistów, m.in. Jessica Pegula i Daniił Miedwiediew.

Sprawdź, które gwiazdy poległy już na starcie wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.

Klęski faworytów w 1. rundzie Roland Garros! Poległa znana rywalka Igi Świątek

Turnieje wielkoszlemowe rządzą się swoimi prawami, a ranking często nie gra w nich żadnej roli. Boleśnie przekonała się o tym Jessica Pegula - rozstawiona z "5" Amerykanka, która była potencjalną rywalką Aryny Sabalenki w ćwierćfinale. Jedna z zawodniczek stawianych w szerokim gronie faworytek poległa jednak już na pierwszej przeszkodzie, którą okazała się 83. w rankingu WTA Kimberly Birrell. Australijka wygrała w trzech setach 1:6, 6:3, 6:3 i odniosła spektakularne zwycięstwo na zakończenie 1. rundy w drabince kobiet. Ale we wtorek (26 maja) już wcześniej doszło do głośnych rozstrzygnięć.

Z turniejem pożegnała się m.in. rozstawiona z "12" Czeszka Linda Noskova. W jej przypadku nie pomogło losowanie, w wyniku którego już w pierwszej rundzie spotkała się z Marią Sakkari, niegdyś 3. rakietą świata. Greczynka nawiązała do najlepszych czasów i po zwycięstwie 7:5, 7:6 zameldowała się w kolejnej rundzie, odprawiając rozstawioną rywalkę z kwitkiem. We wcześniejszych dniach podobny los spotkał Cristinę Bucsę (turniejowa "31"), Jekatierinę Aleksandrową (rozstawiona z "14"), Clarę Tauson (nr 21), Leylah Fernandez (nr 24) i Ludmiłę Samsonową (nr 20).

Ale nie tylko turniej kobiet obfituje w niespodzianki. Niespodziewane klęski w 1. rundzie ponieśli we wtorek m.in. grający z "6" Daniił Miedwiediew i z "9" Alexander Bublik, który przed rokiem dotarł w Roland Garros do ćwierćfinału. Ich pogromcami okazali się Australijczyk Adam Walton (ATP 97.; 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4) i doświadczony Niemiec Jan-Lennard Struff (ATP 80.; 7:5, 6:7, 6:4, 7:5). Z grona rozstawionych na pierwszej przeszkodzie dzisiaj polegli także: Corentin Moutet (nr 30), Tallon Griekspoor (nr 29) i Cameron Norrie (nr 20). Wcześniej spotkało to m.in. grającego z "7" Taylora Fritza i turniejową "12" Jiriego Leheckę.

W środę na kortach Rolanda Garrosa rozpoczną się zmagania drugiej rundy. Już tego dnia na kort wyjdą Iga Świątek, Magda Linette oraz Magdalena Fręch.

WOW! 😳Kimberly Birrell lepsza od Jessiki Peguli w 1. rundzie Roland Garros! 🧱Gdy po 1. secie wydawało się, że mecz kontroluje Amerykanka - nastąpił zwrot, który ciężko było sobie wyobrazić. Mamy sensację na koniec 3. dnia turnieju! 👀📸: IG/Adelaide International#zkortu… pic.twitter.com/76OFm15xDO— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 26, 2026