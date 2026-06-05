Szokujące słowa rywalki Mai Chwalińskiej. Zdradziła Rosjance przepis, jak pokonać Polkę!

Maja Chwalińska walczy o historyczny triumf w Roland Garros, a przed nią finałowe starcie z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

Polka dotarła do finału po morderczych 15 godzinach na korcie, zaś jej rywalka miała znacznie łatwiejszą drogę. Co więcej, pokonana przez Chwalińską Rosjanka publicznie zdradziła taktykę na pokonanie naszej tenisistki.

Poznaj szczegóły planu, który może pokrzyżować plany Chwalińskiej i zdecyduj, czy Polka ma szansę mimo zdradzonej strategii!

Droga przez mękę. Chwalińska walczyła dwa razy dłużej

To, czego dokonała Maja Chwalińska, przejdzie do historii French Open. Polka, która musiała przebijać się przez kwalifikacje, spędziła na korcie aż 15 godzin i 44 minuty! Rozegrała dziewięć morderczych spotkań, by dotrzeć do wielkiego finału. Dla porównania, jej rywalka, Mirra Andriejewa, grała o ponad siedem godzin krócej. Ta różnica w zmęczeniu może być kluczowa, ale nasza tenisistka już nie raz udowodniła, że ma nerwy ze stali i niesamowitą wolę walki, pokonując po drodze m.in. mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng czy wyżej notowane Annę Kalinską i Dianę Sznajder.

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Rosjanka zdradza plan na pokonanie Polki. "Kluczowa kwestia"

Wydawało się, że pokonana w półfinale Diana Sznajder będzie trzymać kciuki za swoją przyjaciółkę, Andriejewą, ale w ciszy. Nic bardziej mylnego. Podczas konferencji prasowej wprost zaoferowała jej pomoc w rozpracowaniu gry Polki. Zapytana, czy udzieliłaby rodaczce wskazówek, nie wahała się ani chwili.

- Jasne, że tak. Bardzo chętnie to zrobię. Oczywiście pod warunkiem, że mnie o to zapyta, bo nie chcę się narzucać - zadeklarowała Sznajder.

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Dziennikarze nie odpuszczali i dopytali o konkrety. Wtedy padły słowa, które mogą być bezcenną wskazówką dla sztabu Andriejewej przed sobotnim finałem.

- Uważam, że musiałaby chodzić do siatki, a mam wrażenie, że Mirra robi to ostatnio znacznie lepiej. Dysponuje również potężnym serwisem, więc myślę, że dla niej kluczową kwestią będzie obrona własnego podania i, właśnie, odwaga w chodzeniu do siatki - ujawniła Sznajder, zdradzając potencjalny plan taktyczny na finał.

Czy rady pokonanej rywalki okażą się kluczem do zwycięstwa dla Andriejewej? Finał zapowiada się niezwykle emocjonująco.

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Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros