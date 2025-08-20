Tak mówią na Igę Świątek w Norwegii! Wszystko przez występy na US Open. Nie mogło być inaczej

Iga Świątek się nie zatrzymuje. Raszynianka po zwycięstwie w Cincinnati nie miała chwili wytchnienia i dołączyła do Caspera Ruuda, aby walczyć o zwycięstwo w mikście na US Open. W 1/8 finału 24-latka wraz ze swoim partnerem nie dała najmniejszych szans parze Madison Keys/Frances Tiafoe. Amerykańska para zdołała wywalczyć zaledwie zwycięstwo w trzech gemach na przestrzeni całego meczu.

Chwilę później Świątek z Ruudem podejmowali Caty McNally oraz Lorenzo Musettiego. W tym starciu przeciwnicy polsko-norweskiej pary także nie mieli żadnych argumentów, aby zagrozić raszyniance i 26-latkowi.

Norweskie media szybko stworzyli specjalny pseudonim, na który zapracowała Świątek i Ruud.

"Tenisowy duet 'Ruudtek' zaimponował, docierając do półfinału gry mieszanej na US Open. Ich sukces podkreśla nie tylko ich indywidualne umiejętności, ale także potencjał nowego formatu turnieju, który angażuje publiczność" - można przeczytać.

"Ruudtek" podbijają US Open! Nowy pseudonim Igi Świątek i Caspera Ruuda!

"W mediach społecznościowych występują pod nazwą 'Ruudtek' i zbierają mnóstwo pochwał za to, co do tej pory osiągnęli. W pierwszych dwóch meczach na Arthur Ashe Stadium nie pokazali zbyt wielu słabych punktów" - napisano na portalu vg.no.

Kibice Świątek i Ruuda mogą być zachwyceni z wyników, jakie notuje para norwesko-polska. Warto zaznaczyć, że w półfinale Raszynianka w duecie z 26-latkiem zmierzą się z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. To pełne emocji spotkanie odbędzie się w nocy z środy na czwartek (20/21 sierpnia) o 1:00 czasu polskiego. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie HBO Max. Ponadto relacja na żywo z tego wydarzenia odbędzie się na supersport.se.pl.