US Open DRABINKA WYNIKI kobiet. Z kim gra Iga Świątek? TERMINARZ

Iga Świątek walczy w US Open, a w drabince kobiet jest również wciąż Magdalena Fręch. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Iga Świątek nie czuje się jednak główną faworytką w US Open. W swoim stylu stara się obniżać oczekiwania. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby nazywanie kogokolwiek faworytką miało sens - powiedziała Iga Świątek. - Tenis kobiecy nie jest nieprzewidywalny, ponieważ są zawodniczki, które nieustannie utrzymują się na szczycie i udowadniają, że mogą grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele tenisistek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać ten turniej. Przyzwyczaiłam się już do oczekiwań. Oczywiście po wygraniu tylu turniejów one zawsze będą obecne - dodała mistrzyni Wimbledonu.

US Open 2025 TERMINARZ kobiet

1. runda - niedziela 24 sierpnia, poniedziałek 25 sierpnia, wtorek 26 sierpnia

2. runda - środa 27 sierpnia, czwartek 28 sierpnia

3. runda - piątek 29 sierpnia, sobota 30 sierpnia

4. runda - niedziela 31 sierpnia, poniedziałek 1 września

1/4 finału - wtorek 2 września, środa 3 września

1/2 finału - czwartek 4 września

finał - sobota 6 września

US Open 2025 DRABINKA i WYNIKI kobiet

3. runda

Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez 6:3, 7:6(2)

Elise Mertens - Cristina Bucsa 6:3, 5:7, 3:6

---

Jelena Rybakina - Emma Raducanu 6:1, 6:2

Marketa Vondrousova - Jasmine Paolini 7:6(4), 6:1

---

Jessica Pegula - Wiktoria Azarenka 6:1, 7:5

Priscialla Horn - Ann Li 5:7, 3:6

---

Emma Navarro - Barbora Krejcikova 6:4, 4:6, 4:6

Taylor Townsend - Mirra Andriejewa 7:5, 6:2

---

Dianne Parry - Marta Kostiuk

Linda Noskova - Karolina Muchova

---

Daria Kasatkina - Naomi Osaka

Magdalena Fręch - Coco Gauff

---

Amanda Anisimova - Jaqueline Cristian

Beatriz Haddad Maia - Maria Sakkari

---

Jekaterina Aleksandrowa - Laura Siegemund

Anna Kalinska - Iga Świątek

