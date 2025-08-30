US Open DRABINKA WYNIKI kobiet. Z kim gra Iga Świątek? TERMINARZ

Iga Świątek walczy w US Open, a w drabince kobiet jest również wciąż Magdalena Fręch. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Iga Świątek nie czuje się jednak główną faworytką w US Open. W swoim stylu stara się obniżać oczekiwania. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby nazywanie kogokolwiek faworytką miało sens - powiedziała Iga Świątek. - Tenis kobiecy nie jest nieprzewidywalny, ponieważ są zawodniczki, które nieustannie utrzymują się na szczycie i udowadniają, że mogą grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele tenisistek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać ten turniej. Przyzwyczaiłam się już do oczekiwań. Oczywiście po wygraniu tylu turniejów one zawsze będą obecne - dodała mistrzyni Wimbledonu.
US Open 2025 TERMINARZ kobiet
- 1. runda - niedziela 24 sierpnia, poniedziałek 25 sierpnia, wtorek 26 sierpnia
- 2. runda - środa 27 sierpnia, czwartek 28 sierpnia
- 3. runda - piątek 29 sierpnia, sobota 30 sierpnia
- 4. runda - niedziela 31 sierpnia, poniedziałek 1 września
- 1/4 finału - wtorek 2 września, środa 3 września
- 1/2 finału - czwartek 4 września
- finał - sobota 6 września
US Open 2025 DRABINKA i WYNIKI kobiet
3. runda
Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez 6:3, 7:6(2)
Elise Mertens - Cristina Bucsa 6:3, 5:7, 3:6
---
Jelena Rybakina - Emma Raducanu 6:1, 6:2
Marketa Vondrousova - Jasmine Paolini 7:6(4), 6:1
---
Jessica Pegula - Wiktoria Azarenka 6:1, 7:5
Priscialla Horn - Ann Li 5:7, 3:6
---
Emma Navarro - Barbora Krejcikova 6:4, 4:6, 4:6
Taylor Townsend - Mirra Andriejewa 7:5, 6:2
---
Dianne Parry - Marta Kostiuk
Linda Noskova - Karolina Muchova
---
Daria Kasatkina - Naomi Osaka
Magdalena Fręch - Coco Gauff
---
Amanda Anisimova - Jaqueline Cristian
Beatriz Haddad Maia - Maria Sakkari
---
Jekaterina Aleksandrowa - Laura Siegemund
Anna Kalinska - Iga Świątek