Wimbledon: Kiedy gra Iga Świątek z Taylor Townsend? O której godzinie mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę na trawie Wimbledonu i broni tytułu.

Pierwsza rywalka Polki to Amerykanka Taylor Townsend.

Sprawdź, kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz na Wimbledonie.

Iga Świątek meczem z Taylor Townsend zaczyna obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. Forma Polki to wielka niewiadoma. W tym sezonie zdołała rozegrać zaledwie jeden mecz na trawie, przegrywając w turnieju WTA w Bad Homburg (5:7, 6:2, 3:6 z Emmą Navarro).

- Pamiętam, że rok temu czułam się tutaj zupełnie inaczej i przygotowanie przed turniejem też dało mi wtedy bardzo dużo - analizowała teraz Iga Świątek. - Technicznie na pewno wiele rzeczy działało dobrze, ale myślę, że miałam dużo spokoju i pewności w uderzeniach i to był klucz, bo wiele zawodniczek ma świetną grę, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema. Gdy oglądam siebie z zeszłego roku, pamiętam, że byłam po prostu skupiona na celu i nie miałam wielu myśli. I to jest to, co ostatecznie daje wygraną, bo każdy potrafi grać dobry tenis. To bardziej strona mentalna, więc myślę, że to w końcu zrobiło różnicę.

Wimbledon: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie grają?

Taylor Townsend przed Wimbledonem też zagrała w Bad Homburg i odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Ciemnoskóra Amerykanka zajmuje 79. miejsce w rankingu, a w notowaniu deblistek jest wiceliderką.

- Zeszłoroczny sezon na trawie był świetny, ale nie jest tak, że zawsze czułam się na trawie rewelacyjnie. Nawet po tamtej wygranej nadal czuję, że mam rzeczy do ogarnięcia, a turniej w Bad Homburg nie dał mi tego fajnego rytmu, co w zeszłym roku. Dlatego czuję, że zaczynam z zupełnie innej pozycji. Jestem w miejscu, w którym mam niskie oczekiwania. Nie będzie łatwo tylko dlatego, że wygrałam w zeszłym roku - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek - Taylor Townsend Kiedy mecz? O które godzinie?

Mecz Iga Świątek - Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 30 czerwca 2026. Początek meczu Iga Świątek - Taylor Townsend o godzinie 14.30 na Korcie Centralnym. Transmisja TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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