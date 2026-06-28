Bunt w tenisie! Iga Świątek walczy o podwyżkę, dołączyła do strajku

Iga Świątek zaskakuje szczerym wyznaniem przed Wimbledonem, otwarcie przyznając, że trawa nadal jest dla niej wyzwaniem i studząc oczekiwania.

Jednocześnie Polka dołączyła do "cichego buntu" gwiazd tenisa, walczących o wyższe nagrody, co eskaluje napięcie przed turniejem.

Odkryj, jak te niespodziewane wyzwania wpłyną na obronę tytułu mistrzyni i czy uda jej się triumfować mimo zakulisowych walk!

Szokujące wyznanie mistrzyni. "Nie zawsze czuję się komfortowo"

Wszyscy pamiętają jej zeszłoroczny, historyczny triumf na londyńskich kortach. Teraz jednak, tuż przed startem obrony tytułu, Iga Świątek wbiła kij w mrowisko. Zamiast budować atmosferę pewności siebie, polska tenisistka w zaskakująco szczerych słowach przyznała, że trawiasta nawierzchnia wciąż jest dla niej zagadką. Nastrojów nie poprawiła wczesna porażka w turnieju w Bad Homburg.

- Rok temu miałam dobry sezon na trawie, ale nie zawsze czuję się na niej komfortowo - przyznała bez ogródek Świątek.

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Mistrzyni podkreśliła, że jej tegoroczna sytuacja jest nieporównywalna z tą sprzed roku, gdy na Wimbledon jechała uskrzydlona świetnym występem w Niemczech. Tym razem jest inaczej, co skłoniło ją do radykalnej zmiany podejścia.

- Czuję, że tę imprezę zacznę z zupełnie innej pozycji i dbam o to, żeby moje ambicje były skromne - stwierdziła trzecia rakieta świata, tonując oczekiwania kibiców.

Cichy bunt i walka o miliony. Świątek na czele rewolucji

Sportowe emocje to jedno, ale za kulisami Wimbledonu toczy się prawdziwa wojna nerwów. Największe gwiazdy tenisa, w tym Iga Świątek, Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, rozpoczęły cichy protest. Ich konferencje prasowe zostały skrócone do zaledwie 10 minut, co jest jawną demonstracją siły.

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O co toczy się gra? O gigantyczne pieniądze. Tenisiści uważają, że nagrody w turniejach wielkoszlemowych są rażąco niskie w porównaniu do astronomicznych zysków organizatorów. To bezprecedensowy bunt, który ma potrwać przez cały pierwszy tydzień turnieju i który pokazuje, że gwiazdy powiedziały "dość".

Jest też druga strona medalu. "Tutaj czuję się jak w domu"

Mimo chłodnych kalkulacji i zakulisowej wojny o pieniądze, Wimbledon wciąż ma dla Igi Świątek wyjątkowe miejsce w sercu. W specjalnym materiale wideo przygotowanym przez organizatorów Polka nie kryła wzruszenia, wracając do miejsca swojego największego triumfu.

- Podróżuję w wiele miejsc, ale po zwycięstwie w ubiegłym roku tutaj czuję się jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę znów tego doświadczać - mówiła z uśmiechem.

Prawdziwą magię poczuła, wspominając moment, gdy jako mistrzyni wyszła na słynny balkon, by pokazać trofeum wiwatującym tłumom. To chwila, która na zawsze pozostanie w jej pamięci jako antidotum na całą presję.

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