Aryna Sabalenka straciła partnera! Białorusinka komentuje

Aryna Sabalenka w turnieju US Open bronić będzie tytułu i aż 2000 pkt w rankingu. Białorusinka miała również zagrać w gwiazdorskim turnieju miksta, w którym dobrani w pary czołowi tenisiści powalczą o milion dolarów (19-20 sierpnia). Sabalenka jednak w tym turnieju nie zagra. Partnerem tenisistki z Mińska miał być Grigor Dimitrow. Bułgar jednak nie pojawi się w Nowym Jorku z powodu poważnej kontuzji. Zmaga się z bolesnym urazem naderwania mięśnia piersiowego, którego doznał jeszcze w Wimbledonie, podczas starcia z Jannikiem Sinnerem, w którym miał duże szanse na zwycięstwo.

Aryna Sabalenka o swoim partnerze w turnieju miksta US Open

Aryna Sabalenka mogłaby zagrać w turnieju miksta US Open z innym partnerem. Tym bardziej, że chętnych nie brakuje. Białorusinka potwierdziła, że inni tenisiści wyrazili chęć wskoczenia na miejsce Grigora Dimitrowa. Liderka rankingu odrzuciła jednak ich oferty. Jak żartowała w czasie konferencji prasowej w Cincinnati, postanowiła być "lojalna" wobec Bułgara.

- Kilku chłopaków zaproponowało grę, ale nie, nie sądzę. Będę lojalna - powiedziała Aryna Sabalenka na konferencji prasowej w Cincinnati.

Iga Świątek zagra z Casperem Ruudem

Aryna Sabalenka nie zagra zatem w turnieju miksta US Open. Powalczy z w nim za to Iga Świątek. Polka norweski tenisista Casper Ruud stworzą parę i zagrają o okrągły milion dolarów. Zawody zostaną rozegrane kilka dni przed startem turniejów singla (24 sierpnia). Powalczy 16 par, m.in. Carlos Alcaraz z Emmą Raducanu, Jannik Sinner z Emmą Navarro, Novak Djoković z Olgą Danilović, Daniił Miedwiediew z Mirrą Andriejewą, Jessica Pegula z Tommym Paulem czy Jelena Rybakina z Taylorem Fritzem.

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się sympatią. Norweg często bardzo ciepło wypowiadał się o Polce, podkreślając, że bardzo lubi oglądać jej mecze. Kiedy wiosną nasza gwiazda wpadła w dołek formy, w mediach społecznościowych pocieszał ją w pięknych słowach.

Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

- Hej Iga, nie łam się! Podobnie jak miliony innych ludzi uwielbiam oglądać, jak grasz. Inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek! - w tych słowach Ruud zwrócił się do Świątek po jej dotkliwej klęsce 1:6, 1:6 z Coco Gauff w Madrycie. A kiedy Polka w spektakularnym stylu wygrała Wimbledonu, pośpieszył z sympatycznymi gratulacjami: - To był fenomenalny tenis! Proszę zachowaj też trochę tej dobrej gry na nasz turniej miksta. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy, że będę twoim partnerem po tym jak teraz grałaś. Myślę, że sobie dobrze poradzimy. Ciesz się tym zwycięstwem i do zobaczenia wkrótce - powiedział Norweg na nagranym dla Polki wideo.

W turnieju miksta US Open rewolucyjna będzie nie tylko obsada i pula nagród. Ciekawe zmiany wprowadzono również w zasadach. W pierwszych kilku rundach sety będą rozgrywane do czterech wygranych gemów. Przy wyniku 1-1 w setach wszystko rozstrzygać się będzie w super tie-breaku do 10 pkt. Finał będzie już dłuższy - sety do sześciu wygranych gemów, ale tutaj również zamiast trzeciej partii rozgrywany będzie super tie-break.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie