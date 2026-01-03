Aryna Sabalenka zrobi to po raz pierwszy od trzech lat! Ogłosiła to oficjalnie

Sabalenka wraca do gry deblowej! Wystąpi w niej już w pierwszym turnieju w sezonie

Aryna Sabalenka przygotowuje się do startu nowego sezonu, w którym znów stanie do walki o obronę miana najlepszej zawodniczki na świecie. W przerwie między sezonami zrobiło się o niej głośno za sprawą meczu przeciwko Nickowi Kyrgiosowi, który jednak nie przyniósł chluby kobiecemu tenisowi. Mimo że Białorusinka miała mniejszą połowę kortu od swojego rywala, a ten nie grał zawodowo od marca 2025 roku, to i tak mu uległa 3:6, 3:6. Jak oceniła to Iga Świątek, z „Bitwą płci” - czyli słynnym meczem Billie Jean King z Bobbym Riggsem - mecz Sabalenka – Kyrgios miał wspólną tylko nazwę. Teraz kolejna decyzja Sabalenki znów wywołała sporo dyskusji.

Okazuje się, że liderka rankingu WTA po trzech latach przerwy wróci do rywalizacji deblowej! Jest to o tyle ciekawa decyzja, że obecnie wiele najlepszych tenisistek raczej narzeka na napięty terminarz i starają się ograniczać liczbę startów, a przecież mecze deblowe to dodatkowe obciążenie. Nie wiadomo jednak, na jak wiele turniejów gry podwójnej zdecyduje się Sabalenka w całym sezonie, póki co potwierdzono dopiero pierwszy start.

Białorusinka potwierdziła, że pierwszym turniejem, w jakim weźmie udział, będzie WTA 500 w Brisbane, który rok temu wygrała. Nie zagra jednak tylko w singlu, a właśnie dodatkowo w części deblowej tego turnieju. Wiadomo już też, kto będzie jej partnerką do gry – Sabalenka zagra w Paulą Badosą, z którą w przeszłości już występowała w deblu i z którą przyjaźni się prywatnie. – Dla Sabalenki to pierwszy oficjalny występ w grze podwójnej od trzech lat. W przeszłości Aryna i Paula tworzyły już wspólny duet podczas turnieju WTA. Po raz ostatni miało to miejsce w sezonie 2022, w trakcie zmagań w Madrycie. Wówczas przegrały z teamem... Coco Gauff/Jessica Pegula – przekazał profil "Z kortu — informacje tenisowe" na portalu X.

