Cierpienia Magdy Linette w Australii. 3 godziny walki bez szczęśliwego finału w Hobart

Magda Linette przegrała z Amerykanką Ivą Jovic 3:6, 7:6 (7-5), 2:6 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. Pojedynek trwał blisko trzy godziny. Klasyfikowana na 53. miejscu w światowym rankingu Poznanianka na początku została dwukrotnie przełamana i przegrywała już 0:4. W kolejnym gemie Linette po szóstym break poincie otworzyła wreszcie wynik. Później zdołała doprowadzić do stanu 3:5, ale większa regularność na korcie 18-letniej Jovic (30. WTA) przesądziła o wyniku pierwszego seta.

Druga partia była bardziej wyrównana, co doprowadziło do tie-breaka, choć Jovic prowadziła już 5:4 i serwowała po zwycięstwo. Linette dzielnie walczyła, a w tie-breaku piętnaście lat starsza Polka wypracowała przewagę dwóch minibreaków (5-2), popełniała mniej błędów i wykorzystała szansę, doprowadzając do wyrównania w setach.

W ostatniej odsłonie pojedynku jako pierwsza break pointa wywalczyła Jovic (3:1), która lepiej serwowała. Linette pod koniec tego seta odczuwała bóle mięśni ud. To skutek dwóch środowych meczów, które rozegrała na korcie w Hobart. Najpierw pokonała w przełożonym z powodu opadów deszczu spotkaniu Rosjankę Oksanę Zelechmetiową 6:3, 1:6, 6:1. Później wygrała z Chinką Xinyu Wang 6:1, 7:5.

Jovic w półfinale zagra z Australijką Taylah Preston (204. WTA). Był to drugi pojedynek Polki z Amerykanką. W 2024 roku w 1. rundzie US Open Jovic wygrała 6:4, 6:3. Impreza w Hobart to dla jej uczestniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowym Australian Open.