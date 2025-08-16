Fenomenalna passa Igi Świątek podtrzymana! Polka przeszła do historii

Iga Świątek po wielu miesiącach słabszej dyspozycji znowu daje powody do radości dla swoich kibiców. Raszynianka wspięła się na wyżyny i jeszcze nie tak dawno została mistrzynią Wimbledonu, co było niemałą niespodzianką, ponieważ nawierzchnia trawiasta nie była ulubioną 24-latki.

Świątek przeszła do historii w Cincinnati

Aktualnie Polka walczy o zwycięstwo w Cincinnati, gdzie już zameldowała się w półfinale. Raszynianka po pokonaniu Anny Kalinskiej w ćwierćfinale będzie musiała stawić czoła Jelenie Rybakinie. Mecz Polki z Kazaszką zostanie rozegrany w niedziele, a Świątek już zapisała się w historii turnieju.

Jak przekazał portal "Opta Ace", Świątek została najmłodszą zawodniczką, która wywalczyła półfinał w Cincinnati, a także tenisistką z 21 półfinałami w turniejach rangi WTA 1000. Lepszą statystyką mogą pochwalić się tylko Martina Hingis i Maria Szarapowa.

3 - Iga Swiatek is the youngest player in the Open Era to reach three consecutive semi-finals in Women's Singles at the Cincinnati Open (2023-2025). Quality. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/Ud5qZNmEgY— OptaAce (@OptaAce) August 15, 2025

21- Since the introduction of the Tier1/WTA-1000 format in 1990, Iga Swiatek is the third youngest player to reach 21 semi-finals in such events, only older than Martina Hingis and Maria Sharapova. Cruising. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/VHmV8aUEHk— OptaAce (@OptaAce) August 15, 2025

Świątek - Rybakina. Kiedy półfinał WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Początek meczu Świątek - Rybakina o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

Lepszy bilans Świątek

Polka jest faworytką w spotkaniu z Kazaszką, a wszystko za sprawą ostatnich czterech meczów, w których lepsza była raszynianka. Rybakina docenia umiejętności Świątek, co przekazała tuż po zwycięskim meczu z Aryną Sabalenką.

- Iga jest świetną zawodniczką. Na pewno będzie to wymagający mecz. Postaram skupić się na sobie i odpocząć przed tym spotkaniem. Mam nadzieję, że pokażę dobry tenis - przekazała tuż po piątkowym zwycięstwie Rybakina.