Fenomenalne wieści dla Igi Świątek tuż przed US Open! Znakomita informacja po finale WTA Cincinnati

Iga Świątek wygrała WTA Cincinnati! Wielki sukces

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. W finale pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i sięgnęła po 24. tytuł w karierze. Spotkanie trwało blisko dwie godziny i miało wszystkie elementy tenisowego thrillera – nerwowy początek, zwroty akcji i efektowny finisz w wykonaniu liderki polskiego tenisa.

Początek meczu wyglądał niepokojąco. Polka była spięta, popełniała błędy i nagle przegrywała już 0:3. Paolini grała agresywnie, wykorzystując słabszy moment rywalki. Jednak Świątek, jak to ma w zwyczaju, nie poddała się i szybko wróciła na swój najwyższy poziom. Wygrała pięć gemów z rzędu i choć Włoszka zdołała doprowadzić do wyrównania 5:5, to ostatecznie to raszynianka rozstrzygnęła losy partii na swoją korzyść. Drugi set był równie zacięty – obie tenisistki wymieniały się przełamaniami, ale decydujący cios znów należał do Polki, która wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

To była szósta konfrontacja Świątek z Paolini i szóste zwycięstwo Polki. Dla obu był to premierowy finał w Cincinnati, ale tylko jedna mogła zapisać się w historii. „Nie wiem, dlaczego wygrywam turnieje, których najmniej się spodziewam. Jestem w szoku i bardzo szczęśliwa” – przyznała Iga ze sceny podczas dekoracji. Paolini nie kryła sympatii dla rywalki: „Grałaś świetnie, gratulacje dla ciebie i twojego zespołu” – powiedziała.

Iga Świątek wiceliderką światowego rankingu. Jaka strata do Sabalenki?

Triumf w Ohio ma dla Świątek ogromne znaczenie nie tylko sportowe, ale i rankingowe. Dzięki 1000 punktom oraz czekowi na 752 tys. dolarów Polka awansuje na drugie miejsce w światowym rankingu, spychając na trzecią pozycję Coco Gauff. W nadchodzącym US Open będzie rozstawiona z „dwójką”. Do liderki – Aryny Sabalenki – traci co prawda aż 3292 punkty, ale sukces w Cincinnati udowodnił, że raszynianka jest w kapitalnej formie przed nowojorskim szlemem.

Warto dodać, że w turnieju głównym z Polek grały jeszcze Magda Linette, która odpadła w 1/8 finału, oraz Magdalena Fręch, zatrzymana w drugiej rundzie. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji.