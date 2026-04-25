FC Barcelona gra na wyjeździe z Getafe w 33. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w pierwszym składzie.

Czy Barcelona wygra i znów odskoczy Realowi w tabeli LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Robert Lewandowski mecz Getafe - FC Barcelona zaczyna w pierwszym składzie. O Polaku coraz częściej mówi się, że nie przedłuży kontraktu i odejdzie po tym sezonie z Barcy. Ostatnio cały mecz przesiedział na ławie. Teraz jednak Hansi Flick postawił na Lewandowskiego. Poniżej składy:

Getafe: David Soria, Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Djene, Davinchi, Veljko Birmancević, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin, Martín Satriano.

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Roony Bardghji, Robert Lewandowski.

Getafe - FC Barcelona. Barca bez Lamine'a Yamala

Mecz Getafe - FC Barcelona zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze to rewelacja tego sezonu. W tabeli LaLiga zajmują 6. miejsce i walczą o prawo gry w europejskich pucharach. Barcelona ma okazję znów powiększyć przewagę nad Realem Madryt, który wczoraj zaledwie zremisował z Betisem Sevilla (1:1). Zespół Hansiego Flicka zmaga się jednak z dużymi problemami kadrowymi, a największy to oczywiście kontuzja Lamine'a Yamala, który w tym sezonie już nie zagra i walczy z czasem, żeby móc wystąpić na mundialu.

- Mecz z Getafe jest trudny, bo oni bronią naprawdę dobrze, a jeśli spojrzeć na ostatnie dziesięć spotkań, są drudzy w tabeli tego okresu i widać, jak się prezentują - bardzo solidnie - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Mają swoją filozofię i wszystko sprowadza się do tego, czy jesteś skuteczny, czy nie. Musimy złapać swój rytm, narzucić swoje tempo, popełniać niewiele błędów i to właśnie to chcę zobaczyć w grze zespołu - dodał.

Getafe - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Getafe - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 25 kwietnia 2026. Początek meczu Getafe - FC Barcelona o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu Getafe - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

