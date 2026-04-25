O której gra dzisiaj Iga Świątek z Ann Li w Madrycie? Po tym meczu zacznie! TRANSMISJA

Na żywo Iga Świątek - Ann Li Iga Świątek i Ann Li właśnie pojawiły się na korcie! Dobiega końca pojedynek potencjalnych rywalek Igi Świątek w 4. rundzie. Leylah Fernandez walczy z Ivą Jovic. Najpierw jednak Polka musi pokonać Ann Li Andriejewa właśnie pokonała 6:3, 6:2 Galfi. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godz. 14.50 Trwa drugi set w mecz Andriejewa - Galfi. Pierwszego wygrała Rosjanka. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00, po zakończeniu meczu Andriejewa - Galfi

Odśwież relację

Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie WTA Madryt

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra z Amerykanką Ann Li (nr 34 WTA), która pokonała 6:2, 6:7, 6:3 swoją rodaczkę Alycię Parks. Będzie to pierwszy pojedynek Polki z tą tenisistką. Ann Li ma chińskie korzenie. Swoją grę opiera głównie na dużej solidności i mocnych uderzeniach z głębi kortu. Dobrze porusza się po korcie i świetnie gra w defensywie.

Iga Świątek awans 3. rundy turnieju WTA w Madrycie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Darią Snigur. Polka kontrolowała przebieg rywalizacji z Ukrainką, dominując na korcie. - Jestem szczęśliwa, bo Madryt to wyjątkowe miejsce ze względu na panujące tu warunki. Cieszę się więc, że dobrze się do nich zaadaptowałam, grałam solidnie i po prostu po swojemu - powiedziała po meczu Iga. - Trzeba być gotowym na to, że przeciwniczki będą zabierać ci czas, ale z drugiej strony zachować solidność i nie podejmować pochopnych decyzji, bo łatwo jest stracić kontrolę nad piłką - dodała.

Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które w rozrzedzonym powietrzu nabierają przyśpieszenie i trudniej je kontrolować.

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Madrycie w czasie spotkania z dziennikarzami została zapytana, dlaczego po latach dominacji zaczęła gorzej spisywać się nawet na kortach ziemnych. - Myślę, że to kwestia sposobu trenowania. Mam wrażenie, że stosowałam wiele zamkniętych schematów, a wymiany na moich treningach były czasami dość krótkie. Potrzebowałam poczucia, że gram naprawdę solidnie i tego czucia w ręce, że nie spudłuje się przy uderzeniu piłki - analizowała Iga.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Madryt?

Mecz Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w sobotę 25 kwietnia 2026. Początek meczu Świątek - Li ok. godziny 14.30-15.30 (trzeci mecz od godz. 11 po Davidovich Fokina - Careno Busta i Andriejewa - Galfi). Transmisja TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.