Dramat Igi Świątek! Poddała mecz w trzecim secie! [RELACJA NA ŻYWO]

Na żywo Iga Świątek - Ann Li KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PODDAŁA MECZ. Wyglądała w trzecim secie na bardzo obolałą i osłabioną 0-30 Iga nawet nie ruszyła do piłki 0-15 Prosty błąd Igi, zagrała w siatkę 6:7, 6:2, 0:3 Gem Li. Na koniec błąd Igi, zagrała w siatkę. 30-40 Dobry serwis Li, a potem jej pewne zagranie w otwarty kort 30-30 Dobry return Igi 15-30 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut 0-30 0-15 Błąd Igi Iga wraca do gry Polka dyskutuje z fizjoterapeutką. Dostała jakąś tabletkę Nie jest to kontuzja. Złe samopoczucie Wygląda na to, że Polka bardzo źle się czuje Iga korzysta z przerwy medycznej 6:7, 6:2, 0:2 Gem Li PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów zaczęła grać bardzo słabo. Na koniec znów duży aut po jej zagraniu 30-40 Iga pod presją zagrała daleko w aut i broni breakpointa 30-30 Drugi w gemie podwójny błąd serwisowy Igi 30-15 Piękny forhend Polki, wzdłuż linii. Ładnie zmieniła kierunek 15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-0 Ładny bekhend Igi po crossie. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis 6:7, 6:2, 0:1 Gem Li. Amerykanka obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Iga miała w nim breakpointy, ale brakowała dokładności na returnie Przewaga Li. Autowy return Świątek Równowaga. Iga odpowiada mocnym returnem Przewaga Li. As serwisowy Amerykanki Równowaga. Return Igi niestety w siatkę Iga znów ma breakpointa 40-40 Iga pod presją zagrała w aut 40-30 Po returnie Igi rywalka uderzyła w siatkę. Szansa na przełamanie 30-30 Piękny bekhend Igi wzdłuż linii 15-30 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-30 Ładny forhend Li w otwartą część kortu 0-15 Autowy bekhend Igi Początek trzeciego seta. Serwuje Ann Li Polka znów uciekła do szatni. Być może coś jej dolega, bo wygląda jakby nie czuła się dobrze 6:7, 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia drugiego seta, w którym starała się grać spokojniej i solidniej 40-30 Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki 30-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów zaczęła się śpieszyć 30-15 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut 30-0 Znów ładny bekhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać 15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort, a potem był jej pewny i dokładny bekhend 6:7, 5:2 Gem Li. Na koniec autowy forhend Polki. Amerykanka obroniła serwis 30-40 Autowy slajs Igi 30-30 Potężny return Igi po crossie 15-30 Autowy return Polki 15-15 Po returnie Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła pod nogi rywalki, która odegrała w aut 0-15 Dobry skrót Li. Iga nawet nie ruszyła do piłki 6:7, 5:1 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis 40-15 Po dobrym serwisie Iga pewnie skończyła punkt 30-15 Autowy return rywalki 15-15 15-0 Iga ładnie budowała punkt, zyskując przewagę i otwierając kort. Na koniec był jej pewny bekhend 6:7, 4:1 Gem Li. Amerykanka pewnie obroniła serwis. Na koniec gema błąd Polki 15-40 Znów ładne zagranie Li po crossie 15-30 Dobra reakcja Amerykanki na mocny return Polki. Potem był jej ładny forhend po crossie 15-15 Świetny return Igi 0-15 Ładny forhend Li po crossie 6:7, 4:0 Gem Świątek. Na koniec bardzo dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zaskoczył rywalkę 40-30 Błąd Polki, forhend w siatkę 40-15 Po mocniejszym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut 30-15 Pierwszy od dłuższego czasu błąd Igi. Autowy forhend 30-0 Ciekawa wymiana, w której Iga oddała inicjatywę, ale na koniec Li fatalnie przestrzeliła 15-0 6:7, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę w drugim secie. Gra teraz spokojniej, mniej ryzyka i siły 40-30 Li odgryzła się ładnym forhendem 40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i nie popełniła błędu. Są breakpointy 30-15 Dobry return Igi. Odjęła siły, pewne uderzenie 15-15 Autowy forhend Polki 15-0 Znów błąd Li 6:7, 2:0 Gem Świątek. Iga wyraźnie odjęła z siły uderzeń. Nie śpieszy się tak. Rywalka popełnia błędy 40-15 Amerykanka zagrała w siatkę. Ona też dziś dużo błędów popełnia 30-15 Świetny forhend Polki 15-15 15-0 Ładna akcja Igi przy siatce. W dobrym momencie ruszyła do przodu i popisała się pewnym wolejem 6:7, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dobre returny Igi i błędy rywalki. Gem wygrany do zera 40-0 Amerykanka zagrała w siatkę i Iga ma trzy breakpointy 30-0 Znów dobry return Igi i duży aut po zagraniu Li 15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut Początek drugiego seta. Serwuje Ann Li Teraz czekamy na Ann Li, która też zeszła do szatni Polka wróciła na kort Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 6:7 GEM I SET ANN LI. Amerykanka gra tak sobie. Niestety Iga Świątek gra jeszcze gorzej i właśnie przegrała seta z 34. rakietą świata 4-7 Na koniec seta świetny skrót Ann Li 4-6 Pewny smecz Li po koźle. Piłki setowe 4-5 Po dobrym serwisie Iga wpakowała w piłkę w siatkę 4-4 Iga zagrała pod końcową linię. Rywalka odegrała ramą rakiety daleko w aut 3-4 Iga próbowała bronić się lobem, ale zagrała w aut 3-3 As serwisowy Li. Zmiana stron 3-2 Mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii 2-2 Piłka po zagraniu Li podskoczyła na taśmie i spadła po stronie Świątek. Pech 2-1 Mocny i dokładny return Polki. "JAZDA!" - krzyknęła doniośle 1-1 Ładna akcja Amerykanki przy siatce 1-0 Błąd Li. Forhend w siatkę 6:6 Gem Li. Przed nami TIE-BREAK Przewaga Li. Dobry serwis Amerykanki Równowaga. Return Igi w siatkę Iga znów ma piłkę meczową i znów prosty błąd popełniła Li Równowaga. Dokładny serwis Li Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki Równowaga. Teraz return Igi był dobry i rywalka odegrała w aut Przewaga Li. Autowy return Świątek 40-40 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 30-40 Li trafiła idealnie w boczną linię ku zaskoczeniu Igi 30-30 Dobry serwis Li do środka 30-15 Ładna kontra Igi. Rywalka odegrała w aut, będąc w trudnej sytuacji 15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-15 Bardzo niecelny return Igi 6:5 Gem Świątek. Iga była już bardzo blisko przegrania pierwszego seta, ale teraz to ona prowadzi 40-0 Dłuższa wymiana zakończona autowy zagraniem Amerykanki 30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi 15-0 Posty błąd Amerykanki 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrabia straty! Obroniła piłkę setową, a potem miała breakpointa i trafiła w boczną liniię Iga ma breakpointa po ładnej akcji. Wymusiła błąd rywalki 40-40 Pewny smecz Igi po koźle. Wcześniej trafiła w boczną linię 30-40 Dobry serwis Ann Li. Piłka setowa 30-30 A teraz mocny forhend Amerykanki 30-15 Ładny bekhend Li 30-0 Amerykanka w pełnym biegu zagrała pod presją w aut 15-0 Ładny forhend Igi zagrany na półkorcie 4:5 Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła w gemie 30-0, ale potem śpieszyła się z kończeniem akcji, popełniając błędy. Na koniec znów przestrzeliła. 30-40 Kolejny błąd Igi i broni breakpointa 30-30 Autowy bekhend Igi. Wciąż gra bardzo nierówno 30-15 Teraz błąd Polki po returnie rywalki. Odegrała pod presją w siatkę 30-0 Autowy return Amerykanki 15-0 Bardzo ładny forhend Igi po ciasnym crossie z dużą rotacją 4:4 Gem Li. Amerykanka zakończyła go mocnym serwisem i znów mamy remis 15-40 Dobry serwis Li i autowy return Świątek 15-30 Iga była w defensywie i w końcu pod presją odegrała w aut 15-15 Agresywny return Polki. Skuteczny 0-15 Kolejny błąd Igi. Brakuje rytmu 4:3 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Obroniła podanie. 40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-0 Niecelny forhend Amerykanki 30-0 Ładny forhend Igi, mocno uderzyła z góry wznoszącą się piłkę 15-0 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Na szczęście rywalka minimalnie przestrzeliła 3:3 Gem Li. Wygrany do zera. Teraz to Iga pomagała rywalce, popełniając błędy 0-40 Niecelny return Igi 0-30 Duży aut po forhendzie Polki 0-15 Iga zaczyna gema od błędu 3:2 Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj obejmuje prowadzenie. Gem wygrany do zera. Seria błędów rywalki 40-0 Niewymuszony błąd Amerykanki 30-0 Li returnowała w siatkę 15-0 Autowy forhend Li 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Na koniec świetny return Igi, bekhend po crossie. 40-30 Iga ma breakpointa po dobrym agresywnym returnie 30-30 Niecelny return Polki 30-15 Amerykanka smeczowała w aut w prostej sytuacji. Może oślepiło ją słońce 15-15 Wymiana po crossie bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Li, zagrała w siatkę 0-15 Mocny ale bardzo niecelny return Igi 1:2 Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego gema. Obroniła serwis. Ładnej akcje przeplatała błędami, ale tych pierwszych było więcej 40-30 Po drugim serwisie Polki rywalka odegrała w aut. Zaskoczył ją wysoki kozioł piłki 30-30 Autowy forhend Polki. Za bardzo śpieszy się z kończeniem punktów 30-15 Bardzo ładne zagranie Igi. Rotowany forhend, odjęła siły, dodała rotacji 15-15 Iga miała inicjatywę, ale po głębokim zagraniu rywalki odegrała w aut 15-0 Teraz dobry forhend Igi. Mocny i dokładny 0:2 Gem Li. Słabo na razie gra Iga. Dużo niewymuszonych błędów Przewaga Li. Return Igi w siatkę Równowaga. Po dobrym serwisie Li łatwo skończyła punkt Iga ma breakpointa po agresywnym returnie Równowaga. Błąd Amerykanki Przewaga Li. Duży aut po forhendzie Igi 40-40 Agresywny return Igi. Rywalka odegrała za końcową linię 30-40 As serwisowy Ann Li 30-30 Bardzo niecelny bekhend Igi 30-15 Po dokładnym serwisie Li miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt 30-0 Po returnie Polki Amerykanka odegrała w aut 15-0 Li pod presją zagrała w siatkę, próbowała bronić się slajsem 0:1 Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła mecz bardzo nerwowo. Popełniała proste błędy. Na koniec bekhend w siatkę Znów autowy bekhend Igi i broni breakpointa 40-40 Duży aut po bekhendzie Świątek 40-30 Niecelny return Li 30-30 Po mocnym forhendzie Polki rywalka odegrała w aut 15-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Panie zagrają na drugim co do ważności korcie w kompleksie La Caja Magica Trwa już rozgrzewka Ann Li wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga Świątek zacznie Iga Świątek i Ann Li właśnie pojawiły się na korcie! Dobiega końca pojedynek potencjalnych rywalek Igi Świątek w 4. rundzie. Leylah Fernandez walczy z Ivą Jovic. Najpierw jednak Polka musi pokonać Ann Li Andriejewa właśnie pokonała 6:3, 6:2 Galfi. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godz. 14.50 Trwa drugi set w mecz Andriejewa - Galfi. Pierwszego wygrała Rosjanka. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00, po zakończeniu meczu Andriejewa - Galfi

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie gra z Amerykanką Ann Li (nr 34 WTA). To pierwszy pojedynek Polki z tą tenisistką. Ann Li swoją grę opiera głównie na dużej solidności i mocnych uderzeniach z głębi kortu. Dobrze porusza się po korcie i świetnie gra w defensywie.

Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które w rozrzedzonym powietrzu nabierają przyśpieszenie i trudniej je kontrolować.

Świątek - Li NA ŻYWO. Relacja live z WTA Madryt

Iga Świątek awans 3. rundy turnieju WTA w Madrycie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Darią Snigur. Polka kontrolowała przebieg rywalizacji z Ukrainką, dominując na korcie. - Jestem szczęśliwa, bo Madryt to wyjątkowe miejsce ze względu na panujące tu warunki. Cieszę się więc, że dobrze się do nich zaadaptowałam, grałam solidnie i po prostu po swojemu - powiedziała po meczu Iga. - Trzeba być gotowym na to, że przeciwniczki będą zabierać ci czas, ale z drugiej strony zachować solidność i nie podejmować pochopnych decyzji, bo łatwo jest stracić kontrolę nad piłką - dodała.