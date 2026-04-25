Dramat Igi Świątek! Poddała mecz w trzecim secie! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek - Ann Li
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PODDAŁA MECZ. Wyglądała w trzecim secie na bardzo obolałą i osłabioną
0-30 Iga nawet nie ruszyła do piłki
0-15 Prosty błąd Igi, zagrała w siatkę
6:7, 6:2, 0:3
Gem Li. Na koniec błąd Igi, zagrała w siatkę.
30-40 Dobry serwis Li, a potem jej pewne zagranie w otwarty kort
30-30 Dobry return Igi
15-30 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut
0-30
0-15 Błąd Igi
Iga wraca do gry
Polka dyskutuje z fizjoterapeutką. Dostała jakąś tabletkę
Nie jest to kontuzja. Złe samopoczucie
Wygląda na to, że Polka bardzo źle się czuje
Iga korzysta z przerwy medycznej
6:7, 6:2, 0:2
Gem Li PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów zaczęła grać bardzo słabo. Na koniec znów duży aut po jej zagraniu
30-40 Iga pod presją zagrała daleko w aut i broni breakpointa
30-30 Drugi w gemie podwójny błąd serwisowy Igi
30-15 Piękny forhend Polki, wzdłuż linii. Ładnie zmieniła kierunek
15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
15-0 Ładny bekhend Igi po crossie. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis
6:7, 6:2, 0:1
Gem Li. Amerykanka obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Iga miała w nim breakpointy, ale brakowała dokładności na returnie
Przewaga Li. Autowy return Świątek
Równowaga. Iga odpowiada mocnym returnem
Przewaga Li. As serwisowy Amerykanki
Równowaga. Return Igi niestety w siatkę
Iga znów ma breakpointa
40-40 Iga pod presją zagrała w aut
40-30 Po returnie Igi rywalka uderzyła w siatkę. Szansa na przełamanie
30-30 Piękny bekhend Igi wzdłuż linii
15-30 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki
0-30 Ładny forhend Li w otwartą część kortu
0-15 Autowy bekhend Igi
Początek trzeciego seta. Serwuje Ann Li
Polka znów uciekła do szatni. Być może coś jej dolega, bo wygląda jakby nie czuła się dobrze
6:7, 6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia drugiego seta, w którym starała się grać spokojniej i solidniej
40-30 Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki
30-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów zaczęła się śpieszyć
30-15 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut
30-0 Znów ładny bekhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać
15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort, a potem był jej pewny i dokładny bekhend
6:7, 5:2
Gem Li. Na koniec autowy forhend Polki. Amerykanka obroniła serwis
30-40 Autowy slajs Igi
30-30 Potężny return Igi po crossie
15-30 Autowy return Polki
15-15 Po returnie Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła pod nogi rywalki, która odegrała w aut
0-15 Dobry skrót Li. Iga nawet nie ruszyła do piłki
6:7, 5:1
Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis
40-15 Po dobrym serwisie Iga pewnie skończyła punkt
30-15 Autowy return rywalki
15-15
15-0 Iga ładnie budowała punkt, zyskując przewagę i otwierając kort. Na koniec był jej pewny bekhend
6:7, 4:1
Gem Li. Amerykanka pewnie obroniła serwis. Na koniec gema błąd Polki
15-40 Znów ładne zagranie Li po crossie
15-30 Dobra reakcja Amerykanki na mocny return Polki. Potem był jej ładny forhend po crossie
15-15 Świetny return Igi
0-15 Ładny forhend Li po crossie
6:7, 4:0
Gem Świątek. Na koniec bardzo dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zaskoczył rywalkę
40-30 Błąd Polki, forhend w siatkę
40-15 Po mocniejszym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut
30-15 Pierwszy od dłuższego czasu błąd Igi. Autowy forhend
30-0 Ciekawa wymiana, w której Iga oddała inicjatywę, ale na koniec Li fatalnie przestrzeliła
15-0
6:7, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę w drugim secie. Gra teraz spokojniej, mniej ryzyka i siły
40-30 Li odgryzła się ładnym forhendem
40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i nie popełniła błędu. Są breakpointy
30-15 Dobry return Igi. Odjęła siły, pewne uderzenie
15-15 Autowy forhend Polki
15-0 Znów błąd Li
6:7, 2:0
Gem Świątek. Iga wyraźnie odjęła z siły uderzeń. Nie śpieszy się tak. Rywalka popełnia błędy
40-15 Amerykanka zagrała w siatkę. Ona też dziś dużo błędów popełnia
30-15 Świetny forhend Polki
15-15
15-0 Ładna akcja Igi przy siatce. W dobrym momencie ruszyła do przodu i popisała się pewnym wolejem
6:7, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dobre returny Igi i błędy rywalki. Gem wygrany do zera
40-0 Amerykanka zagrała w siatkę i Iga ma trzy breakpointy
30-0 Znów dobry return Igi i duży aut po zagraniu Li
15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut
Początek drugiego seta. Serwuje Ann Li
Teraz czekamy na Ann Li, która też zeszła do szatni
Polka wróciła na kort
Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej
6:7
GEM I SET ANN LI. Amerykanka gra tak sobie. Niestety Iga Świątek gra jeszcze gorzej i właśnie przegrała seta z 34. rakietą świata
4-7 Na koniec seta świetny skrót Ann Li
4-6 Pewny smecz Li po koźle. Piłki setowe
4-5 Po dobrym serwisie Iga wpakowała w piłkę w siatkę
4-4 Iga zagrała pod końcową linię. Rywalka odegrała ramą rakiety daleko w aut
3-4 Iga próbowała bronić się lobem, ale zagrała w aut
3-3 As serwisowy Li. Zmiana stron
3-2 Mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii
2-2 Piłka po zagraniu Li podskoczyła na taśmie i spadła po stronie Świątek. Pech
2-1 Mocny i dokładny return Polki. "JAZDA!" - krzyknęła doniośle
1-1 Ładna akcja Amerykanki przy siatce
1-0 Błąd Li. Forhend w siatkę
6:6
Gem Li. Przed nami TIE-BREAK
Przewaga Li. Dobry serwis Amerykanki
Równowaga. Return Igi w siatkę
Iga znów ma piłkę meczową i znów prosty błąd popełniła Li
Równowaga. Dokładny serwis Li
Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki
Równowaga. Teraz return Igi był dobry i rywalka odegrała w aut
Przewaga Li. Autowy return Świątek
40-40 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki
30-40 Li trafiła idealnie w boczną linię ku zaskoczeniu Igi
30-30 Dobry serwis Li do środka
30-15 Ładna kontra Igi. Rywalka odegrała w aut, będąc w trudnej sytuacji
15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki
0-15 Bardzo niecelny return Igi
6:5
Gem Świątek. Iga była już bardzo blisko przegrania pierwszego seta, ale teraz to ona prowadzi
40-0 Dłuższa wymiana zakończona autowy zagraniem Amerykanki
30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi
15-0 Posty błąd Amerykanki
5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrabia straty! Obroniła piłkę setową, a potem miała breakpointa i trafiła w boczną liniię
Iga ma breakpointa po ładnej akcji. Wymusiła błąd rywalki
40-40 Pewny smecz Igi po koźle. Wcześniej trafiła w boczną linię
30-40 Dobry serwis Ann Li. Piłka setowa
30-30 A teraz mocny forhend Amerykanki
30-15 Ładny bekhend Li
30-0 Amerykanka w pełnym biegu zagrała pod presją w aut
15-0 Ładny forhend Igi zagrany na półkorcie
4:5
Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła w gemie 30-0, ale potem śpieszyła się z kończeniem akcji, popełniając błędy. Na koniec znów przestrzeliła.
30-40 Kolejny błąd Igi i broni breakpointa
30-30 Autowy bekhend Igi. Wciąż gra bardzo nierówno
30-15 Teraz błąd Polki po returnie rywalki. Odegrała pod presją w siatkę
30-0 Autowy return Amerykanki
15-0 Bardzo ładny forhend Igi po ciasnym crossie z dużą rotacją
4:4
Gem Li. Amerykanka zakończyła go mocnym serwisem i znów mamy remis
15-40 Dobry serwis Li i autowy return Świątek
15-30 Iga była w defensywie i w końcu pod presją odegrała w aut
15-15 Agresywny return Polki. Skuteczny
0-15 Kolejny błąd Igi. Brakuje rytmu
4:3
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Obroniła podanie.
40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-0 Niecelny forhend Amerykanki
30-0 Ładny forhend Igi, mocno uderzyła z góry wznoszącą się piłkę
15-0 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Na szczęście rywalka minimalnie przestrzeliła
3:3
Gem Li. Wygrany do zera. Teraz to Iga pomagała rywalce, popełniając błędy
0-40 Niecelny return Igi
0-30 Duży aut po forhendzie Polki
0-15 Iga zaczyna gema od błędu
3:2
Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj obejmuje prowadzenie. Gem wygrany do zera. Seria błędów rywalki
40-0 Niewymuszony błąd Amerykanki
30-0 Li returnowała w siatkę
15-0 Autowy forhend Li
2:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Na koniec świetny return Igi, bekhend po crossie.
40-30 Iga ma breakpointa po dobrym agresywnym returnie
30-30 Niecelny return Polki
30-15 Amerykanka smeczowała w aut w prostej sytuacji. Może oślepiło ją słońce
15-15 Wymiana po crossie bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Li, zagrała w siatkę
0-15 Mocny ale bardzo niecelny return Igi
1:2
Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego gema. Obroniła serwis. Ładnej akcje przeplatała błędami, ale tych pierwszych było więcej
40-30 Po drugim serwisie Polki rywalka odegrała w aut. Zaskoczył ją wysoki kozioł piłki
30-30 Autowy forhend Polki. Za bardzo śpieszy się z kończeniem punktów
30-15 Bardzo ładne zagranie Igi. Rotowany forhend, odjęła siły, dodała rotacji
15-15 Iga miała inicjatywę, ale po głębokim zagraniu rywalki odegrała w aut
15-0 Teraz dobry forhend Igi. Mocny i dokładny
0:2
Gem Li. Słabo na razie gra Iga. Dużo niewymuszonych błędów
Przewaga Li. Return Igi w siatkę
Równowaga. Po dobrym serwisie Li łatwo skończyła punkt
Iga ma breakpointa po agresywnym returnie
Równowaga. Błąd Amerykanki
Przewaga Li. Duży aut po forhendzie Igi
40-40 Agresywny return Igi. Rywalka odegrała za końcową linię
30-40 As serwisowy Ann Li
30-30 Bardzo niecelny bekhend Igi
30-15 Po dokładnym serwisie Li miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt
30-0 Po returnie Polki Amerykanka odegrała w aut
15-0 Li pod presją zagrała w siatkę, próbowała bronić się slajsem
0:1
Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła mecz bardzo nerwowo. Popełniała proste błędy. Na koniec bekhend w siatkę
Znów autowy bekhend Igi i broni breakpointa
40-40 Duży aut po bekhendzie Świątek
40-30 Niecelny return Li
30-30 Po mocnym forhendzie Polki rywalka odegrała w aut
15-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi
15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Panie zagrają na drugim co do ważności korcie w kompleksie La Caja Magica
Trwa już rozgrzewka
Ann Li wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga Świątek zacznie
Iga Świątek i Ann Li właśnie pojawiły się na korcie!
Dobiega końca pojedynek potencjalnych rywalek Igi Świątek w 4. rundzie. Leylah Fernandez walczy z Ivą Jovic. Najpierw jednak Polka musi pokonać Ann Li
Andriejewa właśnie pokonała 6:3, 6:2 Galfi. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godz. 14.50
Trwa drugi set w mecz Andriejewa - Galfi. Pierwszego wygrała Rosjanka.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00, po zakończeniu meczu Andriejewa - Galfi
Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie gra z Amerykanką Ann Li (nr 34 WTA). To pierwszy pojedynek Polki z tą tenisistką. Ann Li swoją grę opiera głównie na dużej solidności i mocnych uderzeniach z głębi kortu. Dobrze porusza się po korcie i świetnie gra w defensywie.
Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które w rozrzedzonym powietrzu nabierają przyśpieszenie i trudniej je kontrolować.
Iga Świątek awans 3. rundy turnieju WTA w Madrycie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Darią Snigur. Polka kontrolowała przebieg rywalizacji z Ukrainką, dominując na korcie. - Jestem szczęśliwa, bo Madryt to wyjątkowe miejsce ze względu na panujące tu warunki. Cieszę się więc, że dobrze się do nich zaadaptowałam, grałam solidnie i po prostu po swojemu - powiedziała po meczu Iga. - Trzeba być gotowym na to, że przeciwniczki będą zabierać ci czas, ale z drugiej strony zachować solidność i nie podejmować pochopnych decyzji, bo łatwo jest stracić kontrolę nad piłką - dodała.