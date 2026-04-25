Dramat Igi Świątek! Poddała mecz w trzecim secie! [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Chojecki
2026-04-25 17:17

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Madrycie w bardzo przykrych okolicznościach. W trzecim secie przy stanie 6:7, 6:2, 0:3 i 0-30 Polka poddała mecz z powodu złego samopoczucia. Od początku spotkania wyraźnie nie była sobą, grała bardzo nierówno, popełniając dużo błędów. W decydującym secie korzystała z przerwy medycznej i dostała jakąś tabletkę. Krótko potem skreczowała.

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PODDAŁA MECZ. Wyglądała w trzecim secie na bardzo obolałą i osłabioną

0-30 Iga nawet nie ruszyła do piłki

0-15 Prosty błąd Igi, zagrała w siatkę

6:7, 6:2, 0:3

Gem Li. Na koniec błąd Igi, zagrała w siatkę.

30-40 Dobry serwis Li, a potem jej pewne zagranie w otwarty kort

30-30 Dobry return Igi

15-30 Po mocnym returnie Polki rywalka odegrała w aut

0-30

0-15 Błąd Igi

Iga wraca do gry

Polka dyskutuje z fizjoterapeutką. Dostała jakąś tabletkę

Nie jest to kontuzja. Złe samopoczucie

Wygląda na to, że Polka bardzo źle się czuje

Iga korzysta z przerwy medycznej

6:7, 6:2, 0:2

Gem Li PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów zaczęła grać bardzo słabo. Na koniec znów duży aut po jej zagraniu

30-40 Iga pod presją zagrała daleko w aut i broni breakpointa

30-30 Drugi w gemie podwójny błąd serwisowy Igi

30-15 Piękny forhend Polki, wzdłuż linii. Ładnie zmieniła kierunek

15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

15-0 Ładny bekhend Igi po crossie. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis

6:7, 6:2, 0:1

Gem Li. Amerykanka obroniła podanie w gemie otwierającym trzeciego seta. Iga miała w nim breakpointy, ale brakowała dokładności na returnie

Przewaga Li. Autowy return Świątek

Równowaga. Iga odpowiada mocnym returnem

Przewaga Li. As serwisowy Amerykanki

Równowaga. Return Igi niestety w siatkę

Iga znów ma breakpointa 

40-40 Iga pod presją zagrała w aut

40-30 Po returnie Igi rywalka uderzyła w siatkę. Szansa na przełamanie

30-30 Piękny bekhend Igi wzdłuż linii

15-30 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

0-30 Ładny forhend Li w otwartą część kortu

0-15 Autowy bekhend Igi

Początek trzeciego seta. Serwuje Ann Li

Polka znów uciekła do szatni. Być może coś jej dolega, bo wygląda jakby nie czuła się dobrze

6:7, 6:2

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia drugiego seta, w którym starała się grać spokojniej i solidniej

40-30 Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki

30-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Znów zaczęła się śpieszyć

30-15 Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale zagrała w aut

30-0 Znów ładny bekhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać

15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort, a potem był jej pewny i dokładny bekhend

6:7, 5:2

Gem Li. Na koniec autowy forhend Polki. Amerykanka obroniła serwis

30-40 Autowy slajs Igi

30-30 Potężny return Igi po crossie

15-30 Autowy return Polki

15-15 Po returnie Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła pod nogi rywalki, która odegrała w aut

0-15 Dobry skrót Li. Iga nawet nie ruszyła do piłki

6:7, 5:1

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis

40-15 Po dobrym serwisie Iga pewnie skończyła punkt

30-15 Autowy return rywalki

15-15 

15-0 Iga ładnie budowała punkt, zyskując przewagę i otwierając kort. Na koniec był jej pewny bekhend

6:7, 4:1

Gem Li. Amerykanka pewnie obroniła serwis. Na koniec gema błąd Polki

15-40 Znów ładne zagranie Li po crossie

15-30 Dobra reakcja Amerykanki na mocny return Polki. Potem był jej ładny forhend po crossie

15-15 Świetny return Igi

0-15 Ładny forhend Li po crossie

6:7, 4:0

Gem Świątek. Na koniec bardzo dobry kick-serwis Igi. Wysoki kozioł piłki zaskoczył rywalkę

40-30 Błąd Polki, forhend w siatkę

40-15 Po mocniejszym forhendzie Igi rywalka odegrała w aut

30-15 Pierwszy od dłuższego czasu błąd Igi. Autowy forhend

30-0 Ciekawa wymiana, w której Iga oddała inicjatywę, ale na koniec Li fatalnie przestrzeliła

15-0

6:7, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę w drugim secie. Gra teraz spokojniej, mniej ryzyka i siły

40-30 Li odgryzła się ładnym forhendem

40-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i nie popełniła błędu. Są breakpointy

30-15 Dobry return Igi. Odjęła siły, pewne uderzenie

15-15 Autowy forhend Polki

15-0 Znów błąd Li

6:7, 2:0

Gem Świątek. Iga wyraźnie odjęła z siły uderzeń. Nie śpieszy się tak. Rywalka popełnia błędy

40-15 Amerykanka zagrała w siatkę. Ona też dziś dużo błędów popełnia

30-15 Świetny forhend Polki

15-15

15-0 Ładna akcja Igi przy siatce. W dobrym momencie ruszyła do przodu i popisała się pewnym wolejem

6:7, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dobre returny Igi i błędy rywalki. Gem wygrany do zera

40-0 Amerykanka zagrała w siatkę i Iga ma trzy breakpointy

30-0 Znów dobry return Igi i duży aut po zagraniu Li

15-0 Po returnie Igi rywalka odegrała daleko w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Ann Li

Teraz czekamy na Ann Li, która też zeszła do szatni

Polka wróciła na kort

Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej

6:7

GEM I SET ANN LI. Amerykanka gra tak sobie. Niestety Iga Świątek gra jeszcze gorzej i właśnie przegrała seta z 34. rakietą świata

4-7 Na koniec seta świetny skrót Ann Li

4-6 Pewny smecz Li po koźle. Piłki setowe

4-5 Po dobrym serwisie Iga wpakowała w piłkę w siatkę

4-4 Iga zagrała pod końcową linię. Rywalka odegrała ramą rakiety daleko w aut

3-4 Iga próbowała bronić się lobem, ale zagrała w aut

3-3 As serwisowy Li. Zmiana stron

3-2 Mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii

2-2 Piłka po zagraniu Li podskoczyła na taśmie i spadła po stronie Świątek. Pech

2-1 Mocny i dokładny return Polki. "JAZDA!" - krzyknęła doniośle

1-1 Ładna akcja Amerykanki przy siatce

1-0 Błąd Li. Forhend w siatkę

6:6

Gem Li. Przed nami TIE-BREAK

Przewaga Li. Dobry serwis Amerykanki

Równowaga. Return Igi w siatkę

Iga znów ma piłkę meczową i znów prosty błąd popełniła Li

Równowaga. Dokładny serwis Li

Iga ma piłkę setową po błędzie rywalki

Równowaga. Teraz return Igi był dobry i rywalka odegrała w aut

Przewaga Li. Autowy return Świątek

40-40 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

30-40 Li trafiła idealnie w boczną linię ku zaskoczeniu Igi

30-30 Dobry serwis Li do środka

30-15 Ładna kontra Igi. Rywalka odegrała w aut, będąc w trudnej sytuacji

15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

0-15 Bardzo niecelny return Igi

6:5

Gem Świątek. Iga była już bardzo blisko przegrania pierwszego seta, ale teraz to ona prowadzi

40-0 Dłuższa wymiana zakończona autowy zagraniem Amerykanki

30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi

15-0 Posty błąd Amerykanki

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrabia straty! Obroniła piłkę setową, a potem miała breakpointa i trafiła w boczną liniię

Iga ma breakpointa po ładnej akcji. Wymusiła błąd rywalki 

40-40 Pewny smecz Igi po koźle. Wcześniej trafiła w boczną linię

30-40 Dobry serwis Ann Li. Piłka setowa

30-30 A teraz mocny forhend Amerykanki

30-15 Ładny bekhend Li

30-0 Amerykanka w pełnym biegu zagrała pod presją w aut

15-0 Ładny forhend Igi zagrany na półkorcie

4:5

Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła w gemie 30-0, ale potem śpieszyła się z kończeniem akcji, popełniając błędy. Na koniec znów przestrzeliła. 

30-40 Kolejny błąd Igi i broni breakpointa

30-30 Autowy bekhend Igi. Wciąż gra bardzo nierówno

30-15 Teraz błąd Polki po returnie rywalki. Odegrała pod presją w siatkę

30-0 Autowy return Amerykanki

15-0 Bardzo ładny forhend Igi po ciasnym crossie z dużą rotacją

4:4

Gem Li. Amerykanka zakończyła go mocnym serwisem i znów mamy remis

15-40 Dobry serwis Li i autowy return Świątek

15-30 Iga była w defensywie i w końcu pod presją odegrała w aut

15-15 Agresywny return Polki. Skuteczny

0-15 Kolejny błąd Igi. Brakuje rytmu

4:3

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Obroniła podanie. 

40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

40-0 Niecelny forhend Amerykanki

30-0 Ładny forhend Igi, mocno uderzyła z góry wznoszącą się piłkę

15-0 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Na szczęście rywalka minimalnie przestrzeliła

3:3

Gem Li. Wygrany do zera. Teraz to Iga pomagała rywalce, popełniając błędy

0-40 Niecelny return Igi

0-30 Duży aut po forhendzie Polki

0-15 Iga zaczyna gema od błędu

3:2

Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj obejmuje prowadzenie. Gem wygrany do zera. Seria błędów rywalki

40-0 Niewymuszony błąd Amerykanki

30-0 Li returnowała w siatkę

15-0 Autowy forhend Li

2:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Na koniec świetny return Igi, bekhend po crossie.

40-30 Iga ma breakpointa po dobrym agresywnym returnie

30-30 Niecelny return Polki

30-15 Amerykanka smeczowała w aut w prostej sytuacji. Może oślepiło ją słońce

15-15 Wymiana po crossie bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Li, zagrała w siatkę

0-15 Mocny ale bardzo niecelny return Igi

1:2

Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego gema. Obroniła serwis. Ładnej akcje przeplatała błędami, ale tych pierwszych było więcej

40-30 Po drugim serwisie Polki rywalka odegrała w aut. Zaskoczył ją wysoki kozioł piłki

30-30 Autowy forhend Polki. Za bardzo śpieszy się z kończeniem punktów

30-15 Bardzo ładne zagranie Igi. Rotowany forhend, odjęła siły, dodała rotacji

15-15 Iga miała inicjatywę, ale po głębokim zagraniu rywalki odegrała w aut

15-0 Teraz dobry forhend Igi. Mocny i dokładny

0:2

Gem Li. Słabo na razie gra Iga. Dużo niewymuszonych błędów

Przewaga Li. Return Igi w siatkę

Równowaga. Po dobrym serwisie Li łatwo skończyła punkt

Iga ma breakpointa po agresywnym returnie

Równowaga. Błąd Amerykanki

Przewaga Li. Duży aut po forhendzie Igi

40-40 Agresywny return Igi. Rywalka odegrała za końcową linię

30-40 As serwisowy Ann Li

30-30 Bardzo niecelny bekhend Igi

30-15 Po dokładnym serwisie Li miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt

30-0 Po returnie Polki Amerykanka odegrała w aut

15-0 Li pod presją zagrała w siatkę, próbowała bronić się slajsem

0:1

Gem Li PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła mecz bardzo nerwowo. Popełniała proste błędy. Na koniec bekhend w siatkę

Znów autowy bekhend Igi i broni breakpointa

40-40 Duży aut po bekhendzie Świątek

40-30 Niecelny return Li

30-30 Po mocnym forhendzie Polki rywalka odegrała w aut

15-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi

15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 Dobry serwis Igi i autowy return rywalki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Panie zagrają na drugim co do ważności korcie w kompleksie La Caja Magica

Trwa już rozgrzewka

Ann Li wygrała losowanie i wybrała odbiór. Zatem Iga Świątek zacznie

Iga Świątek i Ann Li właśnie pojawiły się na korcie!

Dobiega końca pojedynek potencjalnych rywalek Igi Świątek w 4. rundzie. Leylah Fernandez walczy z Ivą Jovic. Najpierw jednak Polka musi pokonać Ann Li

Andriejewa właśnie pokonała 6:3, 6:2 Galfi. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godz. 14.50

Trwa drugi set w mecz Andriejewa - Galfi. Pierwszego wygrała Rosjanka.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Ann Li w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania ok. godziny 14.30-15.00, po zakończeniu meczu Andriejewa - Galfi

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie gra z Amerykanką Ann Li (nr 34 WTA). To pierwszy pojedynek Polki z tą tenisistką. Ann Li swoją grę opiera głównie na dużej solidności i mocnych uderzeniach z głębi kortu. Dobrze porusza się po korcie i świetnie gra w defensywie.

Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które w rozrzedzonym powietrzu nabierają przyśpieszenie i trudniej je kontrolować.

Iga Świątek awans 3. rundy turnieju WTA w Madrycie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Darią Snigur. Polka kontrolowała przebieg rywalizacji z Ukrainką, dominując na korcie. - Jestem szczęśliwa, bo Madryt to wyjątkowe miejsce ze względu na panujące tu warunki. Cieszę się więc, że dobrze się do nich zaadaptowałam, grałam solidnie i po prostu po swojemu - powiedziała po meczu Iga. - Trzeba być gotowym na to, że przeciwniczki będą zabierać ci czas, ale z drugiej strony zachować solidność i nie podejmować pochopnych decyzji, bo łatwo jest stracić kontrolę nad piłką - dodała.

